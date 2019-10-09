德國猶太會堂槍擊案2死 兇嫌攝影上傳網路

德國薩勒河畔的哈勒市發生槍擊案，造成兩人喪生。一名嫌疑人已被警方逮捕，其他嫌疑人據信仍在逃。負責反恐的聯邦總檢察署已介入調查。德國猶太團體發表公報表示，這給德國所有猶太人帶來深刻的衝擊。以色列總統和總理強烈譴責。德國一個專門監視恐怖組織的網站表示，肇事者親自拍攝了35分鐘的槍擊案，並上傳至互聯網。哈勒市發生襲擊後，德國總理默克爾當晚前往柏林的一個主要猶太教堂。

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聯合國秘書長古特雷斯10月9日通過發言人發表聲明，強烈譴責當天德國哈雷市的一座猶太教堂發生的槍擊事件，導致兩人死亡、兩人受傷。

以色列總理內塔尼亞胡9日表示，贖罪日襲擊猶太教堂，這是歐洲反猶太主義日益增強的新表現。他表示，以色列呼籲德國政府繼續採取反猶太主義行動”。以色列總統里夫林（Reuven Rivlin）9日表示，今天在德國發生的可怕的反猶太人屠殺使我們感到震驚和悲傷。里夫林還表示，我們將繼續“與在歐洲和世界上仍然存在的反猶太主義行徑作鬥爭”。

槍擊事件發生時正值猶太人一年中最重要的聖日 贖罪日。古特雷斯表示，這是又一起反猶太主義引發的悲劇，國際社會必須以最大的決心與之進行鬥爭。

古特雷斯對受害者家屬，德國政府和人民表示深切哀悼。他希望在襲擊中受傷的人早日康復。

古特雷斯重申聯合國保護宗教地點行動計畫，並呼籲所有國家支持這一計畫，必須確保全球各地的禮拜場所是反思與和平的避風港，而不是發生流血和恐怖事件的場所。

據報道，此次槍擊事件發生在德國哈雷市東部的一座猶太教堂附近，死者中包括一名婦女，一名兇手已經被捕。有報道稱，與哈雷市相鄰的蘭茨貝格不久之後也發生槍擊，目前尚無消息顯示兩起事件是否有關聯。