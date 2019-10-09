日產汽車公司8日宣布了原會長卡洛斯･戈恩和原社長西川廣人辭職後的新的人事安排。專務執行董事兼東風汽車有限公司總裁內田誠（53歲）最遲2020年1月升任下一任社長兼首席執行官（CEO）。

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此外，日產董事會還任命與日產共組企業聯盟的三菱汽車公司首席運營官什瓦尼•古普塔（Ashwani Gupta）為日產首席運營官，負責業務結構改革的專務執行董事關潤（58）則為日產副總運營官，上述任命最遲也將在2020年1月1日生效。

卡洛斯･戈恩因一系列事件被捕並遭起訴，日產2018年11月解除了前會長卡洛斯·戈恩的職務，雷諾公司也在1月24日召開的董事會會議上，批准卡洛斯･戈恩辭去雷諾會長兼首席執行官（CEO）職務，由輪胎巨頭米其林CEO盛納德出任下一任會長。

日產前社長兼CEO西川廣人（65歲）9月9日宣布，他於9月16日辭職。西川廣人由於在“股票升值權”（SAR）中得到的報酬事案中存在對於‘股票升值權’行使日的恣意操作而使行使利益不正當增加的可能性，因此辭職，而日產由外部董事組成的指名委員會進行甄選後任的工作，日產董事會本月8日敲定了由內田等的人事安排。

內田誠2003年加入日產汽車，2016年任日產常務執行董事，2018年4月任日產專務執行董事，兼管日本中國方面業務，兼任東風汽車有限公司總裁，2019年4月，兼任日產中國管理委員會主席和東風汽車有限公司總裁。中國是日產在海外全力開發的重要市場，由誰來接替內田誠主管中國業務，成為新的關注點。