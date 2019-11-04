英下議院選出新議長 現任副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）當選

11月4日晚些時候，英國將投票選出該國政壇最具影響力的角色之一英國議會議長。目前已經宣布了7名候選人。英國下議院議長伯考（John Bercow）請辭後，下議院11月4日將選出他的接任者，這是10年以來，下議院議長首度換人做。最新消息顯示，現任副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）將接任請辭的伯考。

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下議院的議長制度可追溯至1377年，在18、19世紀演變出議長必須保持中立的規矩。56歲的伯考從2009年起出任議長。他之前是保守黨議員，但當選議長後必須脫離黨派，維持中立。

不過，伯考在脫歐過程中的許多抉擇被認為偏頗、傾向留歐派，引發脫歐派激烈質疑。

除了立場之外，伯考本人也十分有話題性。除了他極為花俏的領帶之外，也因為他的大嗓門，以及他的幽默語錄。

英國人雖然以守禮聞名，但下議院可不來這一套。議員聽到不滿的發言時，經常直接發出噓聲、大聲喧嘩。此時，議長必須主持秩序，要求議員安靜，尊重他人發言。

伯考嗓門洪亮，從內心深處處喊出“秩序”，響徹全場。根據統計，伯考任職期間共喊過1萬4000多次“秩序！秩序！”。他在9月時預告會在10月31日下台一鞠躬。

新議長由所有下議院議員匿名投票選出，但傳統上會由兩大黨人馬輪流擔任，因此下任議長應可望是出身工黨。目前候選人共有7人，包括呼聲最高的現任副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），以及前工黨副黨魁哈曼（Harriet Harman）。

候選人必須要有至少12名議員支持，其中3人是與自身不同政黨，才能參與議長角逐。候選人將在英國當地時間下午2時30分對議員發表簡短演說，接着進行不記名投票。

如果在第一輪投票中，沒有任何候選人得票超過半數，得票數最少，以及得票率不到5%候選人將被淘汰，進入下一輪投票，直到最終有一名候選人獲得過半數支持為止。