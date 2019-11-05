安倍與李克強舉行會談對香港局勢表示憂慮

李克強總理出席在泰國曼谷舉行第35屆東盟峰會及東亞合作領導人系列會議

第35屆東盟峰會及東亞合作領導人系列會議2日至4日在泰國曼谷舉行，日本首相安倍晉三和與中國國務院總理李克強在當地時間4日午前舉行會談，一致商定將合作促成中國國家主席習近平作為國賓預定於明年春季訪日取得圓滿成功。李克強總理明確指出：今年中國作為主席國的日中韓首腦會談，將在今年12月在成都召開。

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李克強指出：兩國是鄰國，也是世界上重要的經濟體，希望中日中雙方共同守衛多邊主義和自由貿易，聚焦共同的利益，並不斷將其擴大。安倍首相言及日中韓首腦會談，指出要求充分利用這個機會，為明年春天習主席作為國賓訪問日本，將此作為符合日中新時代的有意義的一環加以合作。

安倍與李克強上次會談是去年10月下旬在北京舉行，這是約1年後再次會談。

安倍在會談中，就中國有關部門拘留北海道大學一名40多歲男性教授，要求中方積極應對。

中國政府9月在北京拘留了日本北海道大學一名40多歲的男教授，中方稱拘留理由是違反了中國國內法律，該人現在仍在拘留中。

安倍首相還對由於示威遊行持續混亂的香港局勢表示憂慮，並希望促進相關各方的自製與對話，認為在一國兩制下，“讓自由和開放的香港繼續繁榮”是十分必要的。

安倍就中國公務船不斷進入釣魚島周邊海域，要求中方妥善處理。據說李克強則重申了中國對釣魚島擁有主權的一貫立場。