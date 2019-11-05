特朗普盟友承認以軍事協助要求烏克蘭幫助調查拜登

法新社11月5日星期二消息，一名美國大使承認曾經向烏克蘭政府提出軍事幫助，以此換取對美國總統特朗普的民主黨競爭對手之一拜登的調查。

廣告 繼續瀏覽後續

這名美國駐歐盟大使名叫喬登-迅德蘭（Gordon Sondland），長期以來是特朗普的政治盟友，出身酒店行業，他曾經為特朗普的競選陣營和就職典禮捐贈巨款。迅德蘭本周出席了一場議員聽證會，在針對特朗普的廢黜調查的取證環節提供了上述供詞。迅德蘭已經在10月17日被取證過一回，這周一再次返回議員面前接受詢問，增補重要信息。

迅德蘭本次解釋道，自己曾向烏克蘭總統澤連斯基的一名高級顧問說過，如果烏克蘭不公開表示對拜登及拜登的兒子與烏克蘭能源公司的關係進行調查，就不會解凍一份對烏克蘭的軍事援助。迅德蘭稱，“記得自己對安德烈-亞爾馬克單獨說過，美國的援助不會重啟，除非烏克蘭開局一份公開聲明，當中對多個星期以來我們談的腐敗事件做說明”。調查人員問及迅德蘭，是否知曉要求烏克蘭調查拜登，要求基輔方面干預2020年美國大選的合法性，迅德蘭表示自己不是律師，但“覺得有可能是非法的”。

雖然民主黨認為特朗普的烏克蘭門事件可被認為是“要求外國政要，即烏克蘭總統澤連斯基，調查2020年大選對手拜登”，從而將特朗普廢黜，但同一天美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，調查將不至於走到特朗普被廢黜的一步。如果眾議院通過了對特朗普的上述指控，那麼參議院將舉行相關程序做決策。目前共和黨人在參議院佔多數席位，若要達成廢黜總統的決策，需要三分之二的贊同票。