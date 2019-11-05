男女收入差距導致法國女性從今到年底相當於免費志願勞動

男女收入差距問題今天再次登上法國各大媒體，原因是按照男女平均薪酬來看，從11月5日星期二下午16點47分開始，一直到年底，女性和她們的男同事相比，相當於要免費志願勞動。

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為了喚起各界注意，縮小男女薪酬差距，法國國民議會在當天下午的會議期間進行了小規模象徵性示威活動，其中包括一些男性議員，起立以示抗議。國民議會議長費朗要求抗議者坐下，否則就請出半圓形會議廳，此後部分左派議員離席。

11月5日星期二下午16點47分這一個女性免費志願勞動的分界線是根據歐盟負責統計的行政機構歐洲統計局的數據而做出的。按照歐洲統計局2017年的數據，法國女性稅前收入比男性少15.4%。但事實上，經合組織，法國勞工部，法國國家統計與經濟研究所等不同機構的統計結果並不一致，但無論是按照稅前稅後，中位數還是平均數等來看，法國女性的薪酬都在男性之後。按照2015年法國國家統計與經濟研究所以及法國勞工部的數據，法國全工女性稅後月薪平均為1986歐元，是男性的81.5%；如果加上半工的人數，這一差距則拉大到25.7%。此外，在月薪最高的10%的群體中，女性平均比男性少賺21%；而在月薪最少的10%的群體當中，女性平均比男性少賺7%。若按照同樣工種來看，女性平均比男性少賺10.5%。