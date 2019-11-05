美國指控伊朗進行核敲詐

伊朗原子能機構周二宣布，將在11月6日星期三繼續越過維也納協議，進行第四階段的漸進式違約，在福爾多地下基地產出5%的濃縮鈾。隨後協議其他簽署方進行了回應。

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這一消息在周二早間通過電視演說公布，伊朗總統魯哈尼表示“伊朗將對1044個離心分離機注氣，繼續重啟鈾濃縮活動”。魯哈尼並未明確表示將會注入何種氣體，但伊朗駐國際原子能機構大使表示，這一氣體應屬於六氟化鈾。國際原子能機構的檢查人員將前往該地監控這一過程。根據維也納協議，這1044個離心分離機只能用於除了鈾濃縮之外的活動，例如生產穩定同位素，以投入醫學研究等領域使用。

美國宣布單方不再承認伊朗核協議之後，伊朗在今年5月決定通過不同步驟解除己方對於該協議的遵守義務，以此來向歐洲等其他協議簽署方施壓。魯哈尼在周二的電視演說中表示，當其他協議簽署方遵守全部義務之時，伊朗也將恪守諾言。

在一份聯合公告中，法國，德國和英國呼籲德黑蘭方面克制，歐委會則比較悲觀認為已經“越來越難以回到2015年的伊朗核協議了”。歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼敦促伊朗“不要採取新措施繼續磨損核協議”，俄羅斯克里姆林宮方面則表示“理解德黑蘭面對制裁的擔憂，會繼續密切關注事態走向”。美國國務院則通過發言人表示，伊朗屬於“繼續其核勒索”，“伊朗沒有可信理由發展濃縮計畫，這是清晰的核敲詐，只會繼續深化其自身的政治和經濟孤立態勢”。