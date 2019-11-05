習總見林鄭隻字不提“支持警察執法”惹外界關注

自從國務院港澳辦主任張曉明8月初向香港宣達“止暴制亂，恢復秩序”是“壓倒一切的任務”，而“挺特首、挺警隊是當前穩定香港局勢的關鍵”之後，香港警隊對付反政府示威的手法明顯加重暴力，而中央每次發出支持林鄭政府的信息時，例必加上一句支持警察嚴正執法或依法止暴制亂，但中國主席習近平4日在上海會見林鄭月娥時，根據新華社的官方報道，卻明顯講漏了支持警隊執法，惹起外界關注，中央將林鄭與警察割席，或是棄車保帥一着棋子。

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中共四中全會在10月31日閉幕後，主管港澳事務的國務院副總理韓正突然召見特首林鄭月娥，林鄭將於周三（6日）在北京獲韓正接見。但更突然的是，新華社於今日（5日）凌晨出稿，表示國家主席習近平已經在4日會見了出席第二屆中國國際進口博覽會的林鄭月娥，習指中央對林鄭高度信任，對林鄭管治團隊的工作充份肯定。據新華社的報道，習近平在在聽取林鄭彙報近期香港局勢後，表示香港“修例風波”已持續了5個月，勉勵林鄭帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。

新華社又引述習近平強調“止暴制亂、恢復秩序”仍是香港當前最重要的任務。習說：“依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移。同時，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。希望香港社會各界人士全面準確貫徹‘一國兩制’方針和基本法，齊心協力，共同維護香港的繁榮穩定。”

新華社出稿內容並無提及警隊，或讚揚警隊在“止暴制亂”的表現。

從8月開始，香港警察以明顯加辣的手法對付示威者，配合中央“止暴制亂”任務，而湊巧在此同時，香港政府宣布任命已在退休放假之中的劉業明重出江湖出任“警務處副處長（特別職務）”，並明確屬於“編外職位”。行事作風屬於鷹派的劉業明獲此重任之後，警隊的作風也明顯轉趨更加強硬，香港警察已經成為中央賴以保衛林鄭以及本身政權的有力部門，職是之故，作風強悍的警察成為大陸傳媒爭相報道的“英雄”，例如獲得央視專訪並上了國慶節目的香港警察“光頭劉Sir”劉澤基。

也在那個時候開始，中央每提到香港情況，言必支持林鄭之外，更不忘支持警察。就以最近的10月31日為例，當日出訪歐洲的香港財政司長陳茂波禮節性拜會中國駐英國大使劉曉明。劉曉明在會面時指，中央政府堅定不移支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，“堅定不移支持警隊嚴正執法”，並支持司法機關依法懲治犯罪分子，維護香港法治和秩序。

此外，中國外交部發言人耿爽在9月2日的例行記者會上說，我們要強調的是，中央政府支持林鄭月娥行政長官，帶領特區政府依法施政，“也支持香港警方依法止暴制亂恢復秩序”。

甚至遠在8月初，外交部駐港特派員謝鋒在深圳舉行的前海經濟合作論壇上表示，中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政、“警方嚴正“警方嚴正執法”、特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，及愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。

不提支持警察是習近平的疏忽，還是警隊止暴制亂的功能和成效遭到中央質疑，這一切恐怕要等到明天（6日）韓正會見林鄭月娥時才可能知曉。