警察“執法”導致兩大學生一垂危一嚴重燒傷

香港科技大學一名本科生3日深夜為了躲避警方發射的催淚彈從將軍澳的一處停車場的三樓不慎摔下受傷，經過兩次手術之後仍然昏迷，目前依靠強心針以及機器維持生命；樹仁大學一名擔任義務急救員的學生上周六（2日）在銅鑼灣被催淚彈擊中背部而嚴重燒傷。

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上述兩所大學的師生對事件均感到震驚，科大校長史維4日遭到學生包圍，要求他譴責警察暴力執法，校長與學生從下午6時半一直對峙到深夜，直至校長答允要求停車場公開錄影視頻，學生才逐步散去；樹仁大學的副校監胡懷中則用電郵安慰學生們，並保證在學業、醫療及法律方面，校方會提供一切適切支援。

11月3日星期日，將軍澳區如同其他地區，發生警民衝突事件，警方在清場時，開槍發射多枚催淚彈，並不顧居民反對衝入廣明苑屋苑範圍搜查，期間一名周姓科大男本科生疑在走避期間在將軍澳尚德停車場高處墮下，昏迷送院。據了解事主腦壓等指數不理想，需進行第二次手術，現靠打強心針，以機器維持生命。

就讀科大的文同學，與傷者同為籃網球隊員，上月初更一起去旅行，今早見新聞便到醫院了解事件，據知傷者居於坑口站附近，是將軍澳居民。事主家人神情嚴肅，對事主情況不願多談。據了解，傷者為籃網球（Netball）隊員，曾代表科大與其他大學比賽。

科大校長史維昨日早上到醫院探望受傷學生，科大學生今晚在校內舉行集會，史維亦有現身，由於學生不滿校方未有具體行動，包圍史維。直接晚上近11時，史維承諾會於下周前要求停車場提供錄影畫面等，了解事件。

史維4日早上9時許，在學校職員陪同下到醫院探望受傷學生，在病房逗留大約半小時後離開，沒有回應記者提問。受傷學生需在深切治療部留醫，情況仍然危殆。

科大學生晚上在校內舉行集會聲援受傷同學，史維大約6時半到場，表示十分關注受傷學生情況，校方會給予最大支持。他表示校方已經要求警方交代，但被學生質疑只等警方調查，等同什麼都沒有做過。大約1小時後，史維表示會再安排時間與學生見面，打算離開，但被學生包圍。雙方繼續討論，有學生要求校方到停車場取CCTV，以了解事件，但史維以涉及私隱為由，表示要取得受傷同學家屬同意。直至晚上近11時，史維承諾會於下周前要求停車場提供錄影畫面等，了解事件。

而樹仁大學方面，校監胡懷中發電郵給全體師生，證實這個月2日有該大學學生在示威現場履行義務急救工作時遭到催淚彈擊中，並對此感到心痛難過。

胡懷中在電郵表示，他與同事在今日（4日）凌晨前往醫院探望該名學生，對方精神狀態尚可，希望他早日康復。他又指，校方將於今日之內去信警務處處長，要求他提供有關今次事件的一切資料，以釐清事實，作進一步後續跟進。

他並再次呼籲同學須注意自身安全，離開暴力衝突現場，不要將自己及身邊的人陷於危險與傷害之中。

樹仁大學學生會4日晚在面書發文表示，一名一年級生以急救員身分於上周六的示威活動中，疑被警方的手擲式催淚彈炸傷後背，以致到背部嚴重燒傷。會方重申該名學生持有急救牌照，亦是聖約翰救傷隊成人隊隊員，當時只是進行急救工作，履行人道救援之義務。

此間有傳媒報道，由於歐美多個國家制裁香港警方暴力執法，並已停止向香港警方出售包括催淚彈在內的“群眾控制”武器，香港警方目前所用的催淚彈，極可能是中國土製武器，其殺傷力對人道的考慮，似乎略欠歐美水平。