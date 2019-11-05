陳同佳案翻版台嫌赴港搶鍾錶店後當天返台台灣宣稱有管轄權

涉案香港青年陳同佳在管浩鳴陪同下刑滿出獄資料圖片

港女分屍命案嫌犯陳同佳雖然遲遲不到台灣投案，但他的犯罪模式已經出現翻版，一名台灣籍男子到香港搶劫鍾錶店之後，當天立即搭機返回台灣，目前港兩地政府束手無策，歹徒仍逍遙法外。這是繼陳同佳之後，第二個因為港台之間沒有引渡條例和司法互助關係而受益的犯罪人。

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這名台灣籍男子10月6日上午抵達香港後，假扮顧客進入尖沙咀么地道一家鍾錶店，用看似手槍的武器威脅一名31歲的店員，搶走兩支表，價值達港幣99萬元(約合幣389萬元)。

嫌犯得手後立即逃跑，店員在後面緊追，雙方扭打時，槍掉在地上，後來證實是空氣槍。警方搜索附近區域，但嫌犯仍往河內道方向脫逃成功。

在調出監控錄像帶後，警方查出嫌犯搭出租車前往機場。來自港府消息人士的談話表示，港警雖嘗試與台灣當局證實嫌犯身分，但在台灣的嫌犯「現在是自由人」，除非他返回香港，否則不太可能被起訴。

不過台灣刑事警察局表示，並沒有收到港方通知，如果報導屬實，台灣依法可以追訴，這個案子與陳同佳的案件，狀況不同。

台灣警方透露，如果依報導內容，這名男子犯的是刑度五年以上的強盜罪，依中華民國刑法第七條規定，台灣地區人民人在境外犯最輕本刑三年以上有期徒刑，中華民國具有司法管轄權，除非犯罪地的法律不罰。