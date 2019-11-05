香港警察疑“仇視”中產連續兩晚太古城“執法”

香港警察似乎對中產階級住宅區的太古城“情有獨鍾”，昨晚（4日）再度光臨這個位於港島東區的社區，進行所謂的“執法”行動，並且帶走至少一人。警方已經在之前一晚衝入太古城的太古商場拘捕他們認為是參與非法集結的人士，期間一名疑似大陸的“小粉紅”因政見不合與人爭吵後，用刀砍傷至少四人，並咬斷充當和事佬的區議員趙家賢的左耳朵。

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由於有太古城的居民懷疑3日晚上的騷亂事件，是保安員違法容許警察進入商場而引起的，因此有部分居民4日晚上發起向保安員的“質詢大會”，這本來只是住客居民與保安公司之間的爭執，但到了晚上9時之後，突然有一群防暴警到達商場門口，手持長槍、圓盾等。有防暴警搜查一名戴口罩男子。商場保安已鎖門。有防暴警手持胡椒噴霧指嚇在商場外的市民，有防暴警大叫“返屋企（回家吧）”啦。

群眾對警方的無理恐嚇表示憤怒，防暴警於是衝入商場“執法”，但被群眾高叫“黑警”喝倒彩噓走。有人懷疑是保安員打電話召警，向保安方面質問，商場人員證實沒有報警。而之前防暴警拘捕一個黑衫蒙面男子，現場指當時他只是行樓梯，沒有衝擊行為。商場保安人員何先生表示，有向防暴警察查詢，但防暴警未有理會。

事件一直擾攘到晚上10半，這時有市民企圖從外進入商場，但被保安員阻止，於是又引起群眾不滿，指保安員對警察倒履相迎，對市民卻享以閉門羹，態度前倨後恭令人憤怒。在午夜之後，仍有群眾不滿而拒絕離開商場。

從6月開始的反政府示威活動，示威者尋求躲避的商場，一直是警民衝突的導火線，甚至還牽涉到地產商的利益。例如在大陸擁有千億地產項目的九龍倉主席吳光正，旗下在九龍尖沙咀的海運大廈商場，因為早前大門貼上通告表示不歡迎警察無事進內，竟遭到大陸傳媒大興問罪之師，為了表態支持港府和警察，吳光正以70多歲的高齡還要在日曬雨淋的情況下出席撐警大會。其他地產商旗下的商場，於是大多對警察的無理闖入採取欲拒還迎的態度，有些則索性提早關閉商場。