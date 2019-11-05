法國宣布擊斃重要聖戰分子頭目

法國11月5日宣布，被認為是聖戰組織GSIM集團二號人物的摩洛哥人阿布-阿布德哈曼-阿爾-馬格熱比已在馬里被擊斃。

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阿布-阿布德哈曼-阿爾-馬格熱比又被稱為阿里-馬伊術，是“伊斯蘭和穆斯林支援集團”GSIM的宗教領袖與二號領導人。該組織被法國定性為與基地組織相連的聖戰團體。11月5日，法國軍務部長弗洛倫絲-帕爾麗宣布，阿里-馬伊術在一場10月初於馬里境內的法軍襲擊中喪生。

帕爾麗在檢視多個薩赫勒地區國家行程後表示：“阿里-馬伊術在10月8-9日夜間喪生，當時法軍與馬里軍隊協作，得到了美國的支持”。目前薩赫勒地區有大約4500名法國軍士進行反恐行動。帕爾麗說，“阿里-馬伊術是薩赫勒地區第二號被廣泛通緝的恐怖分子，美國軍方也曾搜尋他的蹤跡”。

阿里-馬伊術在2012年加入基地組織，此後在2017年參與成立了GSIM集團，並成為該集團宗教領袖。該集團的頭號領袖是伊利亞德-阿格-哈里，兩人關係密切。GSIM集團在兩人領導下發起過多起恐怖襲擊，最近幾次包括今年秋季針對馬里部隊的襲擊，40人喪生。布基納法索的首都瓦加杜古也曾被該組織血洗。

帕爾麗表示，雖然馬伊術已經死亡，深刻撼動了該恐怖組織，但並非意味着聖戰分子們將會自行消失，“真正的勝利將會是薩赫勒地區國家軍隊的勝利”，然而該地區國家多屬於世界最窮國，短期內並無希望獨自完成反恐行動。