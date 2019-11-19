伊朗燃料價上升觸發抗議大赦國際指至少百人被殺

大赦國際周二表示，上周伊朗燃油價上升觸發的抗議，至少106人在21個城市被殺。聯合國人權高專辦也對伊朗示威活動中違法使用實彈等武力的行為深表關切。聯合國稱，上千名示威者被捕。聯合國敦促當局避免過度使用武力。

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大赦國際的聲明並指出，相信死亡總數可能更高，部分報告指死者多達200人。抗議由上周五開始，並迅速擴散到至少100個城市及鄉鎮，目前不知道確切的被捕，受傷和被殺人數。伊朗當局自上周六起關閉互聯網，切斷和外面世界的聯繫。伊朗的強硬派揚言， 暴力抗議者會被處決，但零星的示威仍在全國多處地方出現。

聯合國人權高專辦今周二也表示，對伊朗11月15日爆發的示威活動中違法使用實彈等武力的行為深表關切。

人權高專辦發言人科爾維爾周二在日內瓦的記者會上表示，實彈射擊據稱已經在伊朗各地造成了大量死亡。

科爾維爾表示，雖然包括伊朗最高領導人哈梅內伊在內的當局已經承認造成一些人死亡的事實，但總死亡人數仍很難核實。然而，伊朗媒體和若干其他消息指出，在示威過程中，至少8個不同省已有十餘人可能已經被殺害，許多人受傷，1000多名示威者被逮捕。據稱全國40多座城鎮的示威者遭到拘留，但由於16日晚些時候互聯網被關閉，這些事件的細節仍很難核實。

科爾維爾敦促伊朗當局和安全部隊避免使用武力來驅散和平集會人員，對於暴力示威的情況最大程度地限制使用暴力，尤其是可能造成嚴重傷亡的行動。這包括向安全部隊發出清晰的指令，在使用武力方面遵守國際準則和標準，包括確保只在威脅生命或可能造成嚴重傷害以及只採取較為不極端的措施不足以解決這一威脅時使用武力。

科爾維爾也敦促示威者以和平方式開展示威，不訴諸人身攻擊或破壞財產。

科爾維爾說：“由於伊朗是《國際公民和政治權利公約》締約國，我們呼籲伊朗當局尊重《公約》涉及的言論自由權、和平集會和結社權。我們還呼籲政府立即讓伊朗人民重新獲得互聯網服務，以及允許言論自由和信息獲取的其他形式的通訊工具。”

科爾維爾還指出，伊朗正在經受嚴重的經濟挑戰，面臨美國實施的制裁，人權高專辦敦促伊朗政府與該國各行動方就人民面臨的社會經濟挑戰進行有意義的對話，並與社會各部門共同努力達成可持續的解決方案。

科爾維爾表示，近期，全球多地暴發了抗議活動，這些事件明顯地證明，僅以強硬的言辭和鐵拳予以回應不僅會違反國際規範和標準，而且會讓局勢嚴重惡化，給包括政府在內的所有人造成不利，這構成了巨大的風險。這些抗議活動的本質和規模代表着人們深深的、往往十分有根據的不滿，不能簡單地將它們拋之腦後。

伊朗政府本月15日宣布上調汽油價格並施行配給，在國內引發不滿，當天晚些時候，多座城市開始爆發示威遊行。目前，示威已蔓延至100多座城鎮，上百家銀行、商店遭洗劫或縱火，造成若幹人死亡，大約1000名示威者被捕。

