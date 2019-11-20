法國彩票私有化民眾購股熱情高於政府預期

法國彩票將在本周四上市，周三根據大小投資者入股情況，政府已經提前宣布私有化政策成功。

廣告 繼續瀏覽後續

法國彩票可追溯到1933年，是目前少見的財政狀況健康的法國國營企業。它的私人認股已經在本周二晚間截止，基金，企業，銀行，保險等機構認股則延期到周三午間。由於政府出讓9900萬股，從11月8日以來民眾熱情就居高不下。上周日，經濟部長勒梅爾宣布，小額認股總額已經超過10億歐元，遠高於政府早前設定的目標6億歐元。勒梅爾表示：“法國民眾和我們設想的一樣，積極性並未缺席”。法國彩票將在今天宣布最終股價，明早於巴黎證交所上市。

由於大受歡迎，政府給小額投資者每股2%的優惠，18個月不轉手的前提下可享受買十贈一，法國彩票本次每股預計將超過早前估計得16.5歐到19.9歐的這一區間。為了最大限度滿足股民，本次法國彩票將優先選擇總額少於5000歐元的預定，而超過5000歐的部分，則會視情況不予全部滿足。

本次法國彩票私有化背後，政府為了減緩2008年經濟危機以來普通股民的邊緣感而將其股份從72%降到20%左右。出讓股權，政府也是贏家，系列操作之後，政府預計將收穫20億歐元，可投資工業創新。此後每年彩票運營方繳納的稅款也將達到35億歐元，博彩與體育賭注使用權壟斷的25年出讓也將帶來將近4億歐元的額外政府收入。