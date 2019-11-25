香港泛民區議員派代表會晤理大示威者 校方：希望警方早日解封校園

香港泛民主派約60名新當選區議員在周一下午於尖東百年紀念公園集合，並派遣5名代表進入香港理工大學會晤仍在留守的“反送中”示威者，同時發表聲明重申“反送中”的“5大訴求”。

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這些區議員當選人發表聯合聲明稱，24日區議會選舉結束，數以百萬計的選民以選票向政府發出清楚的聲音：港人不會屈服於“暴政”，“5大訴求，缺一不可”。聲明指出，根據消息，目前一些留守在理大的示威者出現精神錯亂，且食物短缺，環境衛生惡劣，有人道災難之憂。

聲明稱，他們以區議員當選人身分向港府提出3個要求，一是警方立即撤離理大；二是讓各方人員進入理大進行人道救援，包括醫護人員；三是“5大訴求，缺一不可”。隨後，這些泛民區議員當選人按照與警方訂定的默契，派遣5名代表進入理大看望示威者，其他人則前往港島禮賓府向林鄭月娥特首請願，要求回應“5大訴求”。

據香港電台報道稱，參與入校的立法會教育界議員葉建源在會後介紹稱，與新當選的區議員等5人，和理大內兩名留守者會面，並討論了一段時間，包括轉達問候及討論現時情況，覺得兩名留守者的精神狀態良好，但他不透露細節。葉建源稱，已經與校方接觸，希望解決問題，又表示目前不知道留守者的總數，但無論多與少，都希望他們能安全離開校園。

此外，香港理工大學現已發表聲明，指一直透過不同的方式和途徑，勸喻留守在校園內的人士儘快和平有序地離開校園。校方稱，為確認校園內留守人士的情況，理大將於今天派遣多個小組，成員包括教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事等，到校園內儘力尋找留守人士。而一旦發現留守人士，校方會盡最大努力去勸喻他們立刻和平離開校園。校方還敦促，希望警方能早日解封校園，以便進行修復，令學校儘快恢復正常運作。