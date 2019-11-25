香港選舉大翻盤 北京繼續挺林鄭 習總還不換人等啥？

香港第六屆區議會選舉結束。計票結果顯示泛民派贏得８５％議席，親北京的建制派一落千丈。北京是否聽到香港選民發出的信息？外交部發言人25日表示，中央繼續堅定支持林鄭月娥。有網民評論稱，習總還不趁機換人，還在等啥？

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香港區議會選舉落幕。親北京的建制派慘敗，堅持抗爭的泛民派大勝。這次選舉也許是習近平換掉林鄭月娥的絕好機會。林鄭作為引爆６月反送中運動的導火索和後來一系列政策的始作俑者，反對派要求她下台的呼聲此起彼伏。但是外界看不到中共總書記習近平的動靜。找不到合適人選代替？林鄭所為均由北京授意？林鄭必須幹完臟活？不願對民意讓步？或另有原因…？

中國外長和外交部發言人今天針對香港區議會選舉民主派大勝做出的反應顯示，北京當局對香港本次選舉的結果似乎有些措手不及。也許北京涉港官員對香港局勢長期誤判，弄不明白危機的癥結所在。或者不願意顧及香港多數民意。

中國外長王毅今天在日本表示：無論發生什麼情況，香港是中國的一部分，是中國的特別行政區。任何在香港製造混亂，或甚至破壞香港穩定與繁榮的企圖都不會成功。

中國外交部發言人耿爽今天重申，中國中央政府支持香港特首林鄭月娥。他並強調“止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務”。他稱，香港事務純屬中國內政，中國政府反對外部勢力干涉香港內部事務的決心堅定不移。”

香港區議會選舉結果１１月２５日全部出爐：全部４５２個議席中，泛民主派取得３８８席，得票率超過８５％。而在前５屆區議會一直占絕對優勢的親北京建制派僅得５８席。民主黨一躍成為香港區議會第一大黨。昨天香港各投票站大排長龍，投票率破歷史記錄，超過７１％。

這個結果顯示，近６個月來的抗爭運動受到大多數港人支持，而不是如宣傳所言，香港沉默大多數反對“暴徒”。法新社說，這次投票是香港市民向北京發送的一個毫不含糊的信息。