法國兩架軍用直升機在西非馬里作戰時發生碰撞 機上13名軍人殉職 舉國悲痛

法國兩架軍用直升機25日晚間在西非馬里對抗聖戰組織的軍事行動中不幸發生事故性碰撞，造成13名法國軍人殉職，26日上午法國總統府對外宣布這一信息，震驚法國朝野和媒體輿論。

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法國總統馬克龍發表聲明哀悼並感謝官兵的犧牲與貢獻，他說：帶着極大的尊敬與回憶感念這些犧牲的官兵，他們在西非沙漠薩赫勒Sahel對抗恐怖主義的艱難作戰中殉難，為法國犧牲。馬克龍感謝法國軍人在沙赫爾作戰的勇氣及完成任務的決心，全心地信任他們。

法國總統府表示，馬克龍對（殉職官兵）家屬與親人所承受的苦痛鞠躬致敬，向他們獻上最誠摯的慰問，並保證法國將繼續團結。

法國國民議會和參議院都在26日下午開會時為13位殉職軍人默哀致敬。法國總理講話將繼續保持在西非的反恐行動。政界和媒體也提出法國在西非的反恐行動中是不是太孤單了質疑。

法國國防部長公布了在戰鬥中殉職的13位軍人的名字，其中一位不到30歲的年輕軍官Pierre-Emmanuel Bockel被法國媒體發現是法國前部長和參議員Jean-Marie Bockel的兒子。

據報道：為了打擊在馬里南部Barkhane不斷流動發展的恐怖武裝，法國最近發動有4500名官兵參與的、代號為“新月形沙丘行動”。25日傍晚，執行任務的法國軍隊要求派直升機前往支援，但由於當晚夜間一片漆黑，3架直升機必須低空飛行，所以它們間的兩架發生事故性碰撞，導致機上13位軍人全部遇難。這起意外使得法國自2013年出兵馬里之後，葬身馬里的官兵人數達到38人。一名24歲的軍人在今年11月初在一起引擎爆炸中喪生。

這場意外是1983年法國軍隊在黎巴嫩貝魯特達拉卡（Drakkar）戰事後，損失最嚴重的一次行動。達拉卡攻擊當時造成58名法國軍人喪生。也是自2008年阿富汗一起埋伏攻擊造成10名法國軍人殉職後，傷亡最慘烈的單一軍事事件。

薩赫勒Sahel是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原之間一條長度5400公里以上、最寬1000公里的地帶，從非洲以西的大西洋伸延到東部的衣索比亞高原。