聯合國：全球溫室氣排創新高 恐帶來毀滅性後果

世界衛生組織、世界銀行等35個機構發布氣候變遷對人類健康影響的年度報告 2019年11月14日

根據聯合國11月26日發布的報告，全球溫室氣體排放量去年創新高，且若各國不採取必要行動，則本世紀全球氣溫升幅將是巴黎氣候協定設定門檻攝氏1.5度的2倍以上，達攝氏3.2度。

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聯合國氣候峰會下周將在西班牙馬德里召開，會議旨在敦促各國領袖抑制氣候變遷。26日公布的“排放差距報告”（Emissions Gap Report）是在會前發布的數份研究報告之一。

“排放差距報告”計算出，為達成2015年巴黎氣候協定目標，也就是將全球氣溫較工業革命前水準升幅限制在攝氏1.5度內，有必要讓全球溫室氣體排放減量多少。

聯合國的“政府間氣候變遷問題小組”去年已警告，若抑制升溫未達目標，全球可能出現重大變遷，包括幾乎所有珊瑚礁和大部分北極海冰都將消失。

聯合國環境規畫署在“排放差距報告”摘要中指出，按照現今各國承諾的減少排放目標，“預料本世紀全球氣溫將升高攝氏3.2度，引發廣泛且具毀滅性的氣候衝擊。”

報告主筆克利斯坦森（John Christensen）在記者會上表示：“身為祖父，我們不希望將問題留給我們的下一代。”

報告指出，巴黎協定所設定的全球升溫最安全門檻攝氏1.5度仍有可能達成，條件是2020至2030年間每年溫室氣排都須減少7.6%。若將容許升溫幅度提高到攝氏2度，每年溫室氣排僅須減少2.7%。