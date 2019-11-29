理大被圍13天和平解封 校長：不幸中大幸 使學校避免了一場浩劫

香港警方圍困香港理工大學周五進入第十三日，警方在經過了一天前與消防等多個部門進入校內查證和處理危險品後，終將管轄權交還理大。理大校長滕錦光等進入校內勘察表示，事件因為社會的政治風波，使理大成為最大的受害者，並稱事件得以和平解決，是不幸中之大幸，使學校避免了一場浩劫。

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港警自11月18日起包圍理大，與校內留守的上千名示威者對峙，雙方間警民暴力持續。警方為了防止有示威者和學生逃跑則在校區外約500米處設防線包圍校園，在經過了區議員選舉等重大政治事件後，直到當地時間29日中午才解除封鎖理大，並將校園交還給校方。據香港01報道，港警公共關係科總警司郭嘉銓最新介紹稱，自6月反修例運動爆發後，警方至今總拘捕人數5890人，包括涉嫌暴動、非法集結等，當中理大事件共拘捕1377人，由理大離開被拘捕的有810人，567人於理大外圍或周邊被拘捕，18歲以下人士登記人數有318人。警方稱，他們參與組成的安全小組在周三和周四進入校園，至周五10時完成搜證及移除危險品，並於中午將理大一帶封閉的道路重開。警方指，在這一行動中檢獲3989支汽油彈、1339支壓縮氣體，當中100支捆綁上汽油彈，另外檢獲601支化學品、573件攻擊性武器，包括錘子、弓箭、大型投擲器及氣槍等。

同樣在當天，理大校長滕錦光等進入校園，他並面對媒體稱，“大家知道這段時間香港發生很多事，不幸地過去兩星期，理工大學校園被大量示威者佔據，最終我們勸諭了所有示威者和平地離開校園。有1100多人，其中300多人是中學生，只有46位是理大的同學”。他強調，“理大被佔據事件，理大是最大的受害者，對我們影響非常大，大家看到破壞很大”。滕錦光提出，“這次事件發生在理大有兩大原因，第一是我們是重要的地方，對示威人士來說，希望在三罷堵塞紅隧，理大被利用作為據點；第二理大一直實行開放校園政策，以前一直方便街坊，但今年對我們有很大挑戰”。他並坦言稱，“17、18日情況很危急，我們當時很擔心，經過大家努力，最後使1100多個示威人士全部平安、和平離開校園，事件得到和平解決。這件事最後可以說是不幸中的大幸，並無人員傷亡，躲過一場更大的浩劫”。

滕錦光說，“我們是政治事件最大的受害者。校方和警方處理完危險品，一日半就將校園交還。之後我們要全面評估校園環境和安全，判斷學校的財產。團隊過去幾星期齊心協力做很多功夫，希望可以儘快重開校園。27000學生都在等待重開校園”。他強調，“這次事件對香港是很大的挑戰，對理工大學是史無前例的挑戰。香港發生很多事情，但不論政治立場和觀點，都應該採用和平方式討論，理性對話，就似我們可以通過和平方式，暴力對解決問題沒有幫助，希望大家可以認真考慮，香港才會有美好的將來”。

值得一提的是，港府被指在兩周內三度撤回大學工程項目撥款，當中包括理大加建作醫療培訓的教研大樓及擴建圖書館的撥款，一共涉及17.59億元。同樣被港府撤回撥款申請的還包括港大和港中大。對此，滕錦光回應稱，加建的教學大樓是培訓康復和視光方面的人才，本港老齡社會非常需要，呼籲社會各界支持儘快撥款，不要引起太大的延誤。他續指，近日理大事件是源於社會的政治風波，亦令理大成為很大的受害者，希望外界繼續支持大學發展。經記者查詢，理大、中大、科大下學期將如期開學。報道顯示，示威者和學生從理大撤離後，校園內同樣還剩下大批醫療物品、護具和食品等物資。

11月16日警方採取“圍城”前夕，有市民得悉理大需要物資，不斷將醫療用品、眼罩、防毒面具等物資運送至校園內，如今人去樓空，校內遺留下他們匆忙扔掉的頭盔、眼罩等物品。此外，不少從理大中曾被圍困的還包括於街頭散步的路人，及在校學生等非示威者，他們中很多人為了防止被警方抓捕後提出檢控，採取了鑽臭水道、跳立交橋等方式試圖不被警方抓捕而逃離校園。