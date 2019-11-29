美國呼籲伊拉克領導人回應示威民眾“合法”訴求

伊拉克安全部隊持續使用武力鎮壓示威者引起各國及聯合國深切關注。美國周五呼籲伊拉克領導人回應示威民眾“合法”訴求；聯合國秘書長古特雷斯敦發表聲明，敦促所有各方保持克制並開展和平和有意義的對話。邁赫迪宣布將辭職後，首都巴格達的解放廣場有大批民眾聚集慶祝。

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伊拉克周四的反政府示威有超過40人被軍警射殺。什葉派最高領袖西斯塔尼呼籲議會重新考理總理人選。總理邁赫迪表示，將考慮西斯塔尼的呼籲作出辭職決定，以儘快讓議會作出決定。

邁赫迪宣布會辭職後，首都巴格達的解放廣場有大批民眾聚集慶祝。

美國國務院發言人周五表示，美國認同伊拉克示威者的正當訴求，美國呼籲伊拉克領導人回應示威民眾的訴求，特別是對國內貪腐表示不滿。美國並敦促伊拉克政府着手改革，以滿足民眾的要求。

另外，聯合國秘書長古特雷斯周五通過發言人對伊拉克局勢深表關切，他在聲明中指出，伊拉克安全部隊的暴力行為導致傷亡人數不斷增加，包括在該國南部納西里耶市，數十名示威者當天遭射殺身亡。

自今年10月初以來，伊拉克首都巴格達和南部多省份持續爆發反政府示威。據報道，周四晚，伊拉克南部城市納傑夫的伊朗領事館遭到了示威者縱火 。安全部隊28日向局勢緊張地區增派軍隊。

聯合國核實，自示威爆發以來，已有354人死亡，8104人受傷。實際傷亡數字可能更高。

古特雷斯敦促所有各方保持克制，並開展和平和有意義的對話，為伊拉克政府和人民謀求利益。

古特雷斯再次呼籲當局保持最大程度的剋制，保護示威者的生命、尊重表達和集會自由的權利，並對所有暴力行為進行迅速調查。古特雷斯還提醒伊拉克當局有義務保護外交和領事設施和人員以及公共和私人財產。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特周五也發表聲明，對伊拉克示威者持續傷亡的事件“深表不安”，包括納西里耶市最近兩天發生的極端暴力事件造成的傷亡。聯合國駐伊拉克援助團人權事務工作人員經核實後表示，至少有24人死亡，210多人受傷。

巴切萊特再次敦促伊拉克當局採取更有力和有效的行動，確保安全部隊不過度使用武力，尤其是發射實彈，然而自示威開始以來，伊拉克安全部隊不斷地使用實彈。巴切萊特強調，必須對非法殺戮的肇事者進行調查和提出起訴。