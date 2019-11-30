伊拉克國會投通過不信任案孤獨鳥總理馬赫迪宣布辭職

伊拉克總理馬赫迪宣布辭職。他的這項辭職決定，是對於本月29日上午伊拉克什葉派最高宗教領袖西斯塔尼向其發出《改變》的呼籲後，直接給予後者的回應。一天前，伊拉克爆發了持續兩個月的示威以來，史上死傷慘重的最血腥的抗爭之一。

廣告 繼續瀏覽後續

在持續兩個月的暴力鎮壓民眾抗爭後，伊拉克總理馬赫迪讓步了。法國世界報指出，馬赫迪是一位沒有團隊支持、不受民眾歡迎的獨立派政治人物。他於29日宣布將辭職，正如同伊拉克最高宗教領袖西斯塔尼稍早前要求他的。

在巴格達解放廣場，亦即首都示威抗爭的中心地點，年輕人因聽到馬赫迪宣布辭職而放下手中原本要用來砸警察的石塊，開始跳舞歡喜慶祝。

一名伊拉克年輕人向法新社說：“這是我們初步的勝利。我們還將繼續面對其他政治人物，那些被示威者認為是貪腐、無能、濫用權力的政客。”這名年輕人夾雜在眾多唱愛國歌曲的三輪小車司機的群隊里；這種小三輪汽車也成為革命運動時的臨時救護車。

在納斯里亞城市，一名20歲的示威大學生向法新社說：“這是一個重大階段，即使它姍姍來遲，我們經歷了許多血腥的日子。”與此同時，伊拉克子10月1日的示威活動中，有400多人死亡、成千上萬人受傷，其中很多人，終其一生都將成為殘廢。這是法新社從伊拉克醫療機構及警方所獲資料中，計算整理出來的統計清單。伊拉克什葉派最高宗教領袖西斯塔尼呼籲國會撤除對政府的信任，俾能避免讓伊拉克陷入《混亂》，以及帶來更多的死亡人數。因為就在前一天，伊拉克持續兩個月的抗議示威活動，發生了該國有史以來死傷慘重的最血腥抗爭之一。

此前，在示威爆發的第一周，西斯塔尼出來呼籲執政當局要進行改革，面對發生第一波示威者遭到當局血腥鎮壓後，他呼籲當局要尊重《伊拉克人聖潔的血》。在情況持續僵化後，他才出來呼籲民眾抗爭到底，直到獲得公平正義為止。