伊拉克民眾繼續舉行反政府示威抗議。

伊拉克民眾周六繼續在首都巴格達及南部地區舉行反政府示威抗議，法新社消息，儘管伊拉克總理馬哈迪表明辭職意願，但抗爭行動遠未終止，示威民眾堅持“所有貪污的人”都必須下台。

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伊拉克總理馬哈迪周五宣布，他將向國會請辭，但周六在他的出生地、伊拉克南部城市納西里耶民眾抗爭行動繼續進行。

法新社報道，示威者在橫跨亞幼發拉底河的三座橋樑上縱火焚燒輪胎，期間有數百人在納西里耶市中心的抗爭大本營聚集。

安全部隊在納西里耶市進行血腥鎮壓，過去兩天來，已經導致超過40名抗議人士死亡，但示威者仍繼續抗議。

抗議民眾27日闖入並放火焚燒駐伊拉克聖城納加夫的伊朗領事館，示威者指責伊朗扶植伊拉克現行政府，隨後引發暴力鎮壓。

醫療人員告訴法新社，在伊朗領事館遭到縱火後，有安全人員與穿着平民服裝的武裝男子，試圖在納加夫鎮壓集會，造成超過20名示威者死亡。

據法新社特派員稱，納加夫周末相對平靜，但抗議活動通常在下午及晚間激增。在伊拉克另一座聖城卡巴拉（Karbala），年輕示威者與安全部隊爆發徹夜衝突，雙方互擲汽油彈，撼動了這座城市，衝突持續至清晨。

在南部城市迪凡尼亞（Diwaniyah），則有數千名民眾很早就上街抗爭，要求政府下台。