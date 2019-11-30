英國倫敦橋恐襲案 伊斯蘭國承認責任

極端組織伊斯蘭國周六宣稱，英國倫敦橋恐怖襲擊案是其成員發動的。英國首相約翰遜周六表示，因恐襲被判刑的人不應提前獲釋，他要求重新檢討有關政策。

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英國倫敦周五發生的持刀襲擊案造成兩死三傷。極端組織伊斯蘭國周六透過其網站宣稱，此次襲擊是該組織成員“回應”組織的號召，針對參與打擊伊斯蘭國聯盟的國家及國民，但沒有提出證據。

警方稱，倫敦橋恐襲案兇嫌為28歲的烏斯曼汗，他曾在2012年因恐怖主義罪名被判監，去年12月獲假釋。英國首相約翰遜周六表示，因恐襲被判刑的人不應提前獲釋，他要求重新檢討有關政策。約翰遜表示，“我認為自動提前釋放的做法，把刑期減半，讓真正嚴重的暴力罪犯提前釋放，根本行不通”。

據警方表示，疑犯行兇前在倫敦橋附近參加一項專為釋囚而設的計畫。據稱，疑犯不滿假釋條件，包括必須參加政府專為涉及恐怖主義釋囚而設的計畫，烏斯曼汗在該項活動期間行兇是“單獨行事”，沒有同夥。現場人士用滅火筒等物件反抗，持刀疑犯其後在倫敦橋被多個路人制伏，據報一名奪走疑犯利刀的男子是便衣警察。多名警員趕到現場，開槍擊斃疑犯，其後證實當時疑犯身穿假的炸藥背心。

這起恐襲造成的兩名死者包括一名劍橋大學畢業生，他是該項釋囚活動的一名籌辦人員，另一個女性死者未知身份。目前3名傷者之中兩人情況穩定，另一人傷勢不嚴重。

