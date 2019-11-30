劉曉明：林鄭月娥過去半年執政沒有失敗 中國沒有政治犯

中國駐英國大使劉曉明近日接受了英國廣播公司(BBC)專訪，並談及香港局勢和中國民主問題。劉曉明表示，林鄭月娥的特首工作做的很好，並稱“她沒有失敗，如果外部勢力不在幕後操縱，激進的暴徒不破壞特區政府與民眾的對話，她就不會失敗。”他還告訴主持人，“中國沒有政治犯，被關進監獄的人都是因為違反中國法律”。

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劉曉明26日在英國上BBC談話節目《尖銳對話》（HARDtalk），接受主持人薩克（Stephen Sackur）專訪，討論當前香港局勢；兩人還在談到中國民主問題數度打斷對方談話，過程火花不斷。訪談中，他們二人首先談到香港局勢問題。劉曉明指，中方對香港的立場一直是止暴制亂、恢復秩序，應該區分和平示威者與暴力犯罪分子。他說，區議會選舉高投票率，說明只有在和平的環境下，民眾才能行使民主權利。而對於此次區議會選舉結果在452個民選議席中，泛民派贏取389席，建制派取得59席，劉曉明指有 4 成選民沒有將票投給反對派，批評主持人過分解讀反對派取得“壓倒性勝利”，又稱多名建制派候選人受到“騷擾、干擾和威脅”。劉曉明說，是暴力極端分子製造恐怖氣氛，讓一些選民無法前往投票站投票，實際上是“黑色恐怖”。

訪談中，當主持人談及香港民間指控地警民對峙中所存在的警察暴力問題時，直指有警察近距離向示威者開槍，劉曉明則提出，香港警察是世界上紀律最嚴明、最專業、最文明的警隊，開槍是為了自衛和維護法治。此外，主持人談到，“現在香港的問題是，中國政府面臨巨大的困境，暴力和動蕩仍在繼續，林鄭月娥的策略失敗了。下一步，比較現實的策略是否應讓林鄭下台？”對此，劉曉明回應強調，“首先我要說，林鄭特首工作做得很好。她的政府和管治團隊仍然獲得中央政府的全力支持。”他並重申，其認為林鄭月娥在過去半年執政沒有失敗，而是指控是外部勢力在幕後操縱，激進的暴徒破壞特區政府與民眾的對話，並稱“極端分子不給他們機會。”

他們二人在訪談期間還談到了中國大陸人權、公民自由及政府對民眾監控話題，期間訪談氣氛激烈，二人並相互打斷稱述觀點。主持人問，“沒有人質疑中國政府過去幾十年來取得的經濟成就。如果你堅持認為中國人民生活幸福，那中國政府為何如此害怕不同意見？”劉曉明回答稱，“中國不害怕任何不同意見”。當主持人追問，“中國目前到底有多少政治犯？”，劉曉明強調，“中國沒有政治犯。”主持人回應，“這不是事實。”劉曉明表示，“中國人民不會因為自己的思想被關進監獄，被關進監獄的人，是因為他們違反中國法律。”

主持人隨後提及監控設備在近年來於中國大增的現象，及官方強化對社會各種思想、行動的監控。劉曉明回應英國人均的監視器鏡頭數量也很多。他還反問主持人有否去過中國，並稱“如果有，應感受到中國人民很自由、幸福”。劉曉明稱，“中國人民有表達意見的管道。我們有人民代表大會和政治協商制度。”他重申，“中國的民主是帶有中國特色的民主”。劉曉明說，“你們不能用自己的標準去評判別的國家，就像我們不用自己的標準來評判你們。”