移民必備證件申請增逾倍 港官：專才移民難免 未見大量流失

反對修訂逃犯條例風波發酵，已不時傳出港人移民增加的聲音，而申請移民所須的「無犯罪紀錄證明書」(俗稱良民證)申請數字亦大幅上升，由6月爆發風波以來的四個多月，有15563宗申請，較去年同期大增，而9月的申請個案更是去年同期的1倍多。不過，作為港府二把手的政務司司長張建宗表示，未見有大量人才流失，但有本地和留港海外專才「因應不同考慮」而到別處發展，亦是在所難免。

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港府沒有保存移民人數，但港人向外國申請移民時，都要提交警方發出的「良民證」，《東方日報》報道，由今年6月至10月27日為止，已有15563宗「良民證」申請個案，當中，9月的申請數字占約四分之一，有3597宗，較去年同期增加1.17倍。報道從申請個案估算，去年最多人移居的國家是澳洲、美國及加拿大。

至於香港的移民階層，英國廣播公司日前訪問一名潘姓地產經紀指出，諮詢置業的客戶均屬高收入階層，從事金融、地產及公務員等，大多有子女在求學。她又說，大多客戶對香港未來感到悲觀，面對示威逐步升級，相關客戶都希望先讓子女到當地求學，再考慮移民。

在香港，政務司司長張建宗今(1日)早發表網誌，表示在香港當前形勢，港府暫時未見有大量的人才流失，聲稱香港的制度優勢和核心競爭力仍然穩健，但他補充，有些本地和留港海外專才因應不同考慮有意到別處發展亦是在所難免。

他又說，若要挽留人才，香港須立即恢復秩序，讓社會重歸平靜，重建國際社會對香港的信心和形象。