捷克裔法國作家昆德拉被恢復國籍

捷克裔法國作家米蘭·昆德拉(Milan Kundera)重新獲得捷克公民身份。捷克外交部12月3日表示，小說家米蘭．昆德拉（Milan Kundera）因移民法國，被已垮台的共產國家捷克斯洛伐克剝奪國籍40年後，重獲捷克公民身分。

廣告 繼續瀏覽後續

昆德拉1929年出生於捷克斯洛伐克的布爾諾(Brno)。1975年被迫流亡法國，密特朗執政當年，文化部長雅克-朗親自審批讓他入了法籍。他在晚年接受採訪時稱自己為法國作家，認為自己的作品應歸類為法國文學。

着名作品包括《生命中不能承受之輕》 (L’insoutenable légèreté de l’être)、《笑忘書》(du rire et de l'oubli)等。1989年天鵝絨革命前，他的作品在捷克斯洛伐克長期被禁。

他父親為鋼琴家、音樂藝術學院的教授。與其他許多捷克藝術家和作家（如瓦茨拉夫·哈維爾）一樣，昆德拉早年參加了1968年“布拉格之春”的改革運動。這場運動以樂觀的改革精神開始，卻最終被蘇聯軍隊鎮壓。

在其第一部作品《玩笑》中，昆德拉竭力諷刺共產主義的極權統治。在法國很快便成為法國讀者最喜愛的外國作家之一。他的絕大多數作品，如《笑忘錄》（1978）、《不能承受的生命之輕》（1984，即《生命中不能承受之輕》）、《不朽》（1990）等都是首先在法國走紅，之後引起世界文壇的矚目。曾多次獲得國際文學獎，並多次被提名為諾貝爾文學獎的候選人。

1979年，他在法國完成了《笑忘書》，講述在蘇聯人佔領之下的普通捷克人的生活。這部小說同時包含了幾篇並不關聯的故事，並夾雜了很多作家自己的思索，奠定了昆德拉流亡時期作品的基調。

1984年，昆德拉發表《生命中不能承受之輕》，這是他一生中最具影響力的作品。小說以編年史的風格描述捷克人在"布拉格之春“改革運動期間及被蘇軍佔領時期適應生活和人際關係的種種困境。1988年，美國導演菲利浦·考夫曼將其改編成電影。

1990年，昆德拉發表《不朽》，這是他最後一部用捷克語寫成的作品。小說具有強烈的國際化因素，較早先的作品減少了很多政治性，卻又加入了很多哲學上的思考，奠定了他晚期作品的基調。

他始終堅持認為自己只是一個普通的小說家，而非一個政治作家或流亡作家。從《笑忘書》開始，昆德拉小說的政治性因素就一直減少，直至消失，但在廣闊的哲學語境中依然思考政治。昆德拉曾獲得六次諾貝爾文學獎提名，但截至目前為止沒有獲獎。

除小說外，昆德拉還出版過三本論述小說藝術的文集，其中《小說的藝術》（1986）以及《被叛賣的遺囑》（1993）在世界各地流傳甚廣。