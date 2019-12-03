普京在索契抨擊北約還在擴張

在倫敦北約峰會召開的同一天，俄羅斯總統普京在索契抨擊北約還在擴張 2019年12月3日

在倫敦北約峰會召開的同一天，俄羅斯總統普京在索契一次海軍國防工業研討會上表示，北約的擴張和其軍事基礎設施發展到俄羅斯邊界，對我國安全構成潛在的威脅，我們不得不行動起來。

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俄羅斯總統普京在這次研討會上重申，北約成立初期從12個成員國，發展至今為29個成員國。而這個地區性防衛協作組織的軍事開支佔世界國防開支的70%。

普京表示，蘇聯已經不復存在了，如同已經解散的華沙條約組織。華沙條約組織曾是對抗北大西洋公約組織而成立的政治軍事同盟。普京表示，而當今北約還存在着、它的發展和擴張還沒有中止。

12月3日，美國總統特朗普及其他28名北約成員國領導人在英國倫敦召開峰會，慶祝北約成立70周年。但是在這場峰會上，各成員國對北約的宗旨及戰略方向產生了分歧。

近期發生敘利亞東北部的事件引起了北約的爭議，法國總統馬克龍甚至指責北約正在經歷“腦死亡”，並對部分成員國的領導人發出了批評。而其他國家的領導人，特別是德國總理默克爾，則刻意迴避對此事發表評論。

土耳其總統埃爾多安在上周批評稱，患有“腦死亡”的是法國總統馬克龍，而非北約。

今年10月，美國在未經與北約盟國協商的情況下，從敘利亞東北部撤軍，從而為同屬北約盟國的土耳其，鋪平了進入敘利亞東北部的道路，以打擊在該地區幫助西方盟友打擊ISIS的庫爾德民兵組織。

土耳其認為，庫爾德武裝人員與“庫爾德工人黨”有關，而後者被土耳其視為“恐怖組織”。

此外，還有其他幾個問題導致北約內部出現緊張，特別是特朗普繼續呼籲其他國家（尤其是德國）提高國防開支，並對結盟的價值發出質疑。

另一方面，美國批評土耳其的立場，因為土耳其已經購買了俄羅斯製造的S-400導彈防禦系統，美國認為，該系統對北約構成威脅，特別是在美國與土耳其存在軍事合作夥伴關係的情況下。

按照計畫，北約峰會活動將自3日開啟。2日晚間抵達倫敦的特朗普將在3日與歐洲國家領導人舉行早餐會，隨後還將與法國總統馬克龍舉行會談。

在北約召開峰會期間，埃爾多安、馬克龍、默克爾和英國首相鮑里斯·約翰遜還將舉行一場會議，以探討敘利亞局勢。

北約領導人當晚還將赴白金漢宮出席英國女王伊麗莎白二世舉行的招待會，此後還將前往英國首相官邸所在地 唐寧街10號。