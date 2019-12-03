突尼斯發生警民衝突，11人被捕

突尼斯內政部周二披露；該國中西部西迪布茲德（Sidi Bouzid）地區近天來發生警民衝突，已有11人被捕。最近數天來，在發生夜間衝突的傑爾馬市（JELMA），當地青年與警察衝突不斷，局勢緊張。衝突的主要原因是由一名25歲的青年焚火自焚引發。

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法新社引述突尼斯內政部發言人及法新社派駐當地記者的報道指出，在傑爾馬這座邊遠小鎮，一名青年不堪生活壓力及惡劣的社會環境，於上周五自焚身亡，隨後當地民眾示威抗議，以堵路和襲擊警察等方式來表達他們的憤怒情緒。

抗議活動在周六至周日夜間演變為對市警察局和相關機構的暴力行為。該國內政部發言人披露，年齡段在11至18歲間的年輕人在當天夜晚以投擲石塊的方式襲擊了警員，造成20名警察受傷。為了驅散示威者，警方動用了催淚彈並逮捕了11人。

法新社駐該地記者則報道說，一些由300至500人組成的示威團隊縱火焚燒汽車輪胎並堵截了該地區的多個公路的出入口。

報道指出：2011年革命以來，在突尼斯中部貧困的迪布茲德地區發生了多次社會衝突，主要誘因是當地的高失業率及極度地貧困現象。此一地區是標誌着2010年阿拉伯之春開始、並引發了大規模社會抗議活動的發源地。

在2016年1月的上一次大規模的社會抗爭運動中， 突尼斯南部卡塞林（Kasserine）一名失業者死亡引發的憤怒情緒蔓延全國，迫使突尼斯當局頒布宵禁數日。