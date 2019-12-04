全法大罷工前兩天 遊客請不要前往凡爾賽宮

法國各大工會號召的12月5日全國大罷工活動使得全法90%火車、地鐵班次被取消

12月5日開始的全國大遊行將大大衝擊巴黎舉行的各種文化活動。巴黎最大的兩家博物館盧浮宮和奧賽美術館在周四是否會準時開放？法新社發出的新聞稿非常模糊，表示盧浮宮開放時間也許會延後。至於奧賽美術館，法新社表示很不確定。而國家布朗利博物館的閉館時間會提前。但各個博物館館長表示很難預測周四的全天安排。

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通往凡爾賽的主要公共交通RER C 從罷工前一天晚21點已經開始停運。凡爾賽通知遊客周四和周五兩天不要前往凡爾賽宮。

法國全國戲劇協會主席史蒂芬尼-希勒爾(Stéphane Hillel)表示，如果罷工引發的交通困難只持續兩天，還可以將就。如果被迫取消這個周末安排的多個音樂會、劇團演出，那麼從2015至2016年的恐怖活動以來，漸漸回暖的巴黎戲劇活動將會受到巨大的打擊。

12月5日本在香榭麗舍劇院上演的奧地利作曲家莫札特最傑出的三部歌劇之一《費加羅的婚禮》的首場演出已經被迫取消。

而法蘭西戲劇院、巴黎歌劇院已經安排好的演出是否會正常舉行，沒有明確的消息。劇院僅僅表示，不給退票。同樣維萊特公園音樂會也沒有被取消的消息，舉辦部門表示將不退票。

法國著名歌星奧拜爾(Jean-Louis Aubert)在發生恐怖襲擊的巴塔克蘭劇場的兩場演出照舊舉行。

巴黎夏特萊劇院（Théâtre du Châtelet）的音樂會在12月5日和6日兩天，網上購票統統降價30%，希望文藝活動不要太受罷工的影響。