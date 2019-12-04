彈劾特朗普：美眾院聽證四位憲法專家：三比一贊成彈劾

美國總統特朗普和聯邦眾議員議長佩洛西在移民改革上誰也不肯讓一步

美國眾議院總統彈劾調查12月4日進入司法委員會的新階段， 3位憲法學者認為特朗普尋求外國干預美國選舉，已構成可彈劾他的罪行。但第4位作證的憲法學者表示強烈異議。

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在民主黨掌控的美國眾議院，4日舉行過聽證會的情報委員會，前一天才通過對特朗普的彈劾報告指出：特朗普和他的私人律師朱利安尼等人在幾個月時間內施壓烏克蘭總統調查民主黨前副總統拜登（Joe Biden）。

4日的這場電視轉播的公聽會頗具戲劇性，雙方激烈爭執，不只作證的憲法教授意見分歧，共和與民主兩黨議員更是立場分明，為了是否彈劾川普唇槍舌劍火爆交鋒。

民主黨推薦的三位憲法學教授痛批特朗普嚴重行為不端，包括行賄以及請求外國領袖幫忙，以交換他行使某些權力，此外他還妨礙司法和國會調查，這比以往任何總統的不當行為都還嚴重。

但第4位作證者堅稱必須特朗普犯下重大罪行和行為不端才能加以彈劾，但目前的證據極其不足。

特朗普遠赴英國出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會，但仍批評眾院司法委員會趁他不在舉行聽證會是“丟臉”。白宮發言人也推文反擊這是一場“騙人聽證會”，眾所週知4位專家中有3位對特朗普有偏見。

美國眾院司法委員會將考量是否對特朗普提出彈劾條款，也就是正式的指控，一旦眾院通過彈劾條款，參議院將舉行審判，決定特朗普是否有罪，應否下台。