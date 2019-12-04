日美貿易協定將迅速生效

日本參院全體會議4日以執政黨等多數贊成批准日美貿易協定。該協定的日本國內手續至此結束，已經確定明年1月1日生效。由於美國特朗普政權緊急推進這項協議生效，這項協議以異常快的速度生效。

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從日美交涉開始，這項協議大約用了8個半月，簽訂這一協定的兩國的國內總產值（GDP）約佔世界的30%，通過這項協議，在兩國的貿易之間，日本方面撤銷84%的關稅；美國方面撤銷92%的關稅。

協定生效後，價值約72億美元的美國產農產品的關稅將被撤銷或削減。兩國間從美國進口的牛肉關稅，將與跨太平洋夥伴關係協定（TPP）同樣的稅率在這項協議生效後下調，從現行的38.5%階段性地下降，協定生效後將立即從38.5%變為26.6%，2033年度下降到9%。

從美國進口的豬肉便宜的部位有關的從量稅1公斤為482日元；2027年度將下降到50日元；高價位豬肉從現在的4.3到2027年度將下降為零；美國產葡萄酒的關稅（1公升125日元或15%）將階段性下降，到第7年全部撤消。

日本進口美國的商品則以工業品為中心下調。

從日本向美國出口機床的加工中心從生效以後第2年取消4.2%的關稅；空調零部件在生效的同時取消1.4%的關稅。燃料電池(2.7%)、眼鏡、太陽鏡(2～2.5%)的關稅也在生效同時馬上取消。

在協定生效後4個月內後，日美兩國政府擬完成旨在確定“第二輪談判”涉及領域的准性磋商，美方要求進行包括金融、服務、投資規則等領域在內的全面的由貿易協定（FTA）談判。日本打算繼續要求撤銷日本進口美國的汽車及相關零部件關稅。