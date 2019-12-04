法國將迎來黑色星期四 巴黎出動6000名警力

全法將於12月5日發起全國性大罷工，巴黎將出動6000名警察和憲兵維持治安，內政部長卡斯塔納還表示，180輛警察摩托將在緊急情況下快速行動。香榭麗舍大道、愛麗舍宮、馬提尼翁、內政部、巴黎聖母院等區域將禁止黃背心進入，全國性大罷工將使90%的巴黎市區和大區地鐵、郊區快鐵癱瘓。開往凡爾賽宮的RER C 從罷工前一天巴黎時間21點開始停運。

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巴黎警察局局長拉芒(Didier Lallement)12月4日在一次記者會上表示，發起此次全國性大罷工的工會組織要配合巴黎警察局快速辨認激進的黃背心和無政府主義者“黑塊”（black bloc）人士，以免局面失控。

12月5日抗議退休體制改革的遊行隊伍將從巴黎北站(Gare du Nord)出發，途徑共和廣場(Place de la République)抵達民族廣場(Place de la Nation)。周三晚，遊行隊伍途徑的酒吧、餐館、商店都接令關閉。

內政部長卡斯塔納對全天候電視台(BFMTV)記者表示，激進的無政府主義者“黑塊”（black bloc）常常混在遊行隊列里。如果有200人是來搗亂的，他們參雜在5000多名遊行示威的人群中，警察和憲兵無法立即辨認他們。

根據《費加羅報》(Le Figaro)和“法國國內新聞台”(France Info)12月4日晚公布的最新民調結果(Odoxa-Dentsu Consulting)，68%的法國人認為12月5日反對退休體制改革的遊行是合理行為。而在10月31日公布的一項民調中曾顯示，57%的法國人曾認為上街遊行是沒有道理的。

中國駐法國大使館11月28日發布公告，提醒中國公民在12月5日法國全國大罷工期間注意安全。中國駐法國大使館在公告中提醒在法和計畫赴法的中國公民，密切跟蹤公共交通運行情況，提高安全防範意識，謹慎安排12月5日前後的出行計畫，結合個人實際情況評估相關影響並妥善應對，避免發生意外事件。