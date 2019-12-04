癱瘓全國大罷工在即 數百萬法國人堅決反改革 政府堅決不退讓

從公交系統到能源，教育，醫療，司法和執法部門，數百萬法國人準備在12月5日星期四發起聯合罷工，反對政府的退休改革計畫，有觀察人士認為社會運轉癱瘓程度將直逼1995年。當年希拉克與朱佩的改革挫敗是否會重現在馬克龍和菲利普身上，各大反改革陣營的立場是堅定的，但（起碼截至目前）政府的改革信心也是堅定的。

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反對退休改革的全國性大罷工事實上從今晚（12月4日星期三晚間）即將開始，法蘭西島大區將成為舉國焦慮的交通癱瘓重災區。具體而言星期四巴士車次平均減少三分之二，地鐵方面11條線關閉（2，3，3bis，5，6，7bis，8，10，11，12，13號線）， 只有自動化的1號與14號地鐵線運行正常，但也因此預計人滿為患。此外4號線車次減少三分之二，7號線車次減少四分之三，9號線車次減少四分之三（通勤時段）。RER線路方面，A線部分車次減少一半，B線部分車次減少三分之二，巴黎北火車站轉乘將會中斷，C線部分在高峰期平均一小時兩趟車，E線從周三下午17點30分即將出現罷工。需要特別注意的是，由於RER的運行涉及法國國營鐵路公司SNCF和巴黎大眾運輸公司RATP兩家公司，而兩家分別有不同罷工計畫，因此具體路線的具體罷工情況需要關注兩家公司官方網站即時消息。鐵路客運方面，火車車次減少9成，TGV高鐵東北段保持六分之一車次，廉價火車Ouigo的東南段和大西洋方向段保持十分之一車次。國際火車方面，歐洲之星Eurostar保持二分之一車次，大力士Thalys保持三分之二車次，聯通法國與瑞士的莉莉婭Lyria周四僅一趟往返，當天將無車聯通法國與意大利，德國或西班牙。總體而言，鐵路方已通知15萬旅客12月5-8日之間的行程被取消。空運方面，法航三家非空乘人員工會號召罷工，法荷航集團三成國內航班和15%的中程航班取消周四飛行計畫，遠程航班不受影響，但不排除臨時發布另外消息。廉航EasyJet取消周四233個航班的飛行計畫，其中70個波及英國。公路方面，四家工會號召全國性無限期罷工，涉及貨物運輸，緊急醫療運輸等。

法國交通部長伊麗莎白-伯恩在當天早間宣布，法蘭西島大區的公共交通罷工替代性選項在5日將最多隻有15%得到保障，6日預期也不會出現“明顯的改善”。伯恩解釋道：“法國國營鐵路公司SNCF和巴黎大眾運輸公司RATP在法蘭西島大區通過與傳統出租車和網約車系統合作，大概能保證50萬次替代性出行，這個數字是無罷工正常每天出行量的15%”。面對或將異常火爆的搶訂局面，伯恩稱，已經要求各大網約車運營平台不要“過分提價”。

然而就算出台了替代出行選項，日常通勤的問題依舊無解，諸多公司已經向員工提供遠程工作所需要的安全網絡平台，業界人士認為遠程工作將會是“大勢所趨”，而本次大罷工將促進遠程辦公的發展。根據法國人力資源專業管理機構的評價，“目前法國25%的公司允許員工遠程辦公；然而特殊工種，例如施工單位，食品店等則被排除在外，一些可以遠程辦公的機構也在員工申請時態度有所保留，畢竟在單位工作和在家是不同的”。

而以上僅僅為交通領域的罷工前瞻。除此之外，小學和中學教職工大部分工會呼籲周四罷工，小學預期周四將有超過三分之一的學校關閉，而巴黎的教職工罷工人數高達78%。醫院（包括急救人員），警察局（工會呼籲周四10點-15點間象徵性關閉警署），律師團體，能源，垃圾處理廠等均將出現程度不一的罷工。5日亦將在全國範圍上演245場提前報知警署的合法遊行，內政部警告屆時將有可能出現打砸“黑塊”分子，全國預計“黑塊”人數上千，大部分將集中在巴黎，數千警察將保持合法遊行的秩序，巴黎警察局已要求遊行路線（巴黎東火車站-國家廣場）沿線所有商鋪周四關門。

如果說罷工方意志堅定地希望本次迫使政府調轉方向，放棄把42個涵蓋私營，公營，特殊工種和補充工種的不同退休制度改革成為一個“通過累計點數”來計算退休金額的統一系統的話，那麼政府堅持改革的意志也是堅定的。經濟部長勒梅爾周二再次呼籲政府“在接下來的數天，數周，如有必要的話，甚至數月當中，向人們解釋，讓人們安心，使人們心悅誠服”。他表示，政府已經預見，反改革的浪潮將會是持久的，尤其是黃背心誓言捲土重來，將與反退休改革聲勢合流。今天，內政部，教育部，衛生部等發布接下來幾天各領域的應對措施。巴黎第一大學的當代歷史教授米歇爾-品內特對此表示，本次“社會不滿的程度與政治危機”將會比1995年那令法國停擺的三個星期要“更加強烈”。