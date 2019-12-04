英法加3國領袖晚宴閑聊 疑似調侃特朗普羅羅嗦嗦

加拿大總理特魯多等人12月3日被拍到在白金漢宮（Buckingham Palace）一場晚宴中，疑似調侃美國總統特朗普

英國首相約翰遜、加拿大總理特魯多和法國總統馬克龍等人12月3日被拍到在白金漢宮（Buckingham Palace）一場晚宴中，疑似調侃美國總統特朗普在3日稍早的記者會花了太久時間。加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corporation）取得現場影片並配上字幕傳到網路。

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這段長達25秒的影片，為英國倫敦西北方城市沃特福德（Watford）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會定下基調。

影片中可以聽到約翰遜（Boris Johnson）問馬克龍（Emmanuel Macron）：“那就是你遲到的原因嗎？”

特魯多（Justin Trudeau）插話說道：“他遲到是因為他（疑似指特朗普）額外又開了40分鐘的記者會。”

馬克龍3日稍早與特朗普進行峰會前的一對一會談，但會談因為媒體問答時間太過冗長而拖延許久，會中兩人對於北約策略和貿易問題持不同意見。

這段影片中，馬克龍似乎與約翰遜、特魯多談論這場記者會的趣事，英國安妮公主（Princess Anne）和荷蘭首相呂特（Mark Rutte）則在一旁聆聽。但馬克龍背對攝影機，他的聲音在一片喧囂聲中難以被聽見。

特魯多描述特朗普團隊似乎對於總統在記者會上的表現感到非常驚訝。他笑着說：“你們看見他（疑似指特朗普）團隊的下巴都掉到地上了。”

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些國家領導人公開談話，且音量大到足以被其他人聽見，但他們看似都沒意識到對話已經被拍下來。

馬克龍發言人在法國愛麗舍宮（Elysee Palace）告訴CNN，他們“不對此事置評，這段影片沒有談到任何特別的事”。特魯多和呂特的發言人也都說，他們不對此事發表評論。