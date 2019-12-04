藍營追查楊蕙如收買網軍資金疑來自政府機關和國營事業

總統蔡英文（右）2019年12月3日出席交通部舉辦的全國交通科技產業會議時接受媒體聯訪表示，「卡神」楊蕙如案已進入司法調查，不就個案評論，但自己的立場很清楚，不願意看到、也會採取必要行動來防止製造錯假訊息。

卡神楊蕙如在關西機場撤離事件中，透過經營的網軍幫駐日代表謝長廷脫罪，間接導致台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺身亡。她雖已被起訴，但台灣各界高度懷疑她的資金來源及幕後指使者。國民黨立委和市議員今天查出，楊蕙如開的易始公司在蔡英文2016年執政後大量取得政府標案和補助，近兩年拿到的標案和補助款將近新台幣一億元。

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立委賴士葆今天在立法院爆料指出，楊蕙如2018年主辦WTA女子職業網球台灣公開賽，向台灣煙酒等國營事業公司拿了120萬元的廣告費，台灣銀行也支付了79萬元。另外楊蕙如也跟台北市政府、高雄市政府拿很多錢，關鍵是，她所有拿到政府的案子都是限制性招標，只有楊蕙如一家來投標，也只有她一家得標。

賴士葆說，他高度懷疑其中有蔡政府中央某要員下令全面配合，而楊蕙如的公司就是網軍東廠代表作，收買網軍圍事帶風向，間接讓優秀外交官不幸自殺。

另外台北市議員羅智強、游淑慧等人今天舉行記者會，游淑慧說，楊蕙如的易始公司於2009年成立，但從2016年民進黨執政後，開始拿到大量政府標案，光WTA女子職業網球台灣公開賽就拿到11個政府標案，包括國營事業和台北市政府，其中台北市政府5個標案共1500多萬，6個中央的國營事業共600多萬。

議員公布數據顯示，2016年WTA公開賽總獎金為50萬美元，2017、2018年總獎金縮減為25萬美元；賽事規模縮減，總經費應該會下降，但此案反其道而行，在民進黨執政後補助金額不斷提升。2017獲得補助金額共計4000多萬；2018年5500多萬，這兩年標案和補助金累計將近一億元。

羅智強指出，這是把政府資源化為標案，才有充足的奶水豢養網絡上的「暗黑兵團」，有多少奶水就有多少網軍。

另外，台北市李明賢等四位市議員今天一早搭機前往日本東京，在台灣駐日代表處門前向駐日代表謝長廷抗議，遞交陳情書。李明賢指出，駐日代表是行使國家職權的重要官職，竟操作網軍帶風向，間接造成外交官之死，實在有辱官箴，嚴重戕害國家形象，認為謝長廷法律與政治雙重責任難以開脫。

市議員們提供各種照片和資料，證實謝長廷和楊蕙如關係不淺，認為是謝長廷在幕後主使。不過台灣駐日代表處大門緊閉，謝長廷並未接見。