反退休制度改革: 黃背心加入抗議浪潮

法國多座城市數千民眾周末響應工會號召上街抗議政府退休制度改革，黃背心成員也加入到抗議當中，在巴黎，上千黃背心與警方發生小規模衝突。法國三大工會周六一致號召“擴大示威抗議規模”。法國總理菲利普周末召集內閣圍繞退休制度改革連續召開會議。

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法新社報道，周六各地示威在相對平靜中進行。在南特，約2800人參加示威，部分示威者試圖以燃燒瓶及石塊攻擊警察局，警方則向示威人群釋放催淚瓦斯；而在里昂，示威隊伍也與警察發生衝突，警方隨後釋放催淚瓦斯驅散人群；首都巴黎，上千黃背心發起抗議遊行。部分示威者試圖衝破路障，並與警方衝突。警方到傍晚才驅散示威人群。



而周四開始的反對退休制度改革的大罷工和抗議行動周末持續，造成公共交通癱瘓，高速公路被堵塞，火車服務受阻。巴黎一帶的地鐵線仍暫停關閉。

工會方面表示，在5日舉行大型集會後，將於下周二再次發起全國性大規模抗議示威。法國三大工會周六再次聚會，一致號召“擴大示威抗議規模”。預計未來幾天內，交通癱瘓緩解的可能性不大。

另據法新社報道，法國總理府人士向媒體表示，法國總理菲利普周末召集內閣圍繞退休制度改革連續召開會議。