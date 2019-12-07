朝鮮駐聯合國代表：不再與美國就無核化進行談判

朝鮮常駐聯合國代表金星周六表示，朝方已不願與美國就朝鮮半島無核化進行討論，與華盛頓的“冗長談判”亦無需要。

廣告 繼續瀏覽後續

金星發表聲明宣稱，美國所尋求的“持續的實質性對話”，只是“為國內政治議程的拖延時間伎倆”，並指“我們現已不需要與美國進行冗長的談判，無核化已經不在討論範圍”。他口中所謂美方希望服務國內政治議程，指的是2020年美國總統大選。朝鮮最高領袖金正恩今年4月在最高人民會議上表示，希望美國在年底前能採取靈活務實的態度，與朝鮮就半島無核化問題達成協議，否則朝方將走一條新的道路。而就在此前的2月份，特朗普和金正恩突然結束了他們的第二次峰會，會談破裂的原因是兩國領導人未能就核裁軍步驟，或緩解朝鮮半島緊張局勢的措施達成任何協議。

儘管有消息顯示，美朝官員一直保持着接觸，但朝方不滿兩國核談判至今膠着，負責對美事務的副外相李泰成還在12月3日對外宣稱，朝鮮向美方發出的年底對話期限日益逼近，朝鮮會準備什麼樣的“聖誕禮物”，“完全取決於美國的選擇”。朝中社的報道引述李泰成的話說，“美方不採取行動響應我們的事前措施，一味重談所謂‘持續的實質性對話’的老調，執意拖延時間的做法是為本國政局和選舉服務的愚蠢伎倆”。韓聯社的相關報道則指出，朝方官員此次談話中的“聖誕禮物”表述備受關注。2017年7月4日，朝鮮最高領導人金正恩曾發射洲際級“火星-14”後將其稱作“送給傲慢美國人的獨立日禮物”。

值得一提的是，特朗普在當天於倫敦出席北約峰會時對媒體說，金正恩“喜歡發射火箭，不是嗎？這就是為什麼我稱他為‘火箭人’。”他補充稱，“現在，我們擁有有史以來最強大的軍事力量，而且我們迄今為止是世界上最強大的國家”。特朗普並稱，“希望我們不必使用它，但是如果我們需要這麼做，我們將使用它。如果須要，我們會這麼做。”他還強調，“我與金正恩的關係確實很好，但這並不意味着他不會遵守我們簽署的協議”，“你必須理解。你必須去看看我們簽署的第一份協議，上面說他將無核化，就是這麼寫的。我希望他能遵守該協議，我們將接着看下去。”特朗普再提他贈予金正恩“火箭人”的綽號引起了朝方的強烈反應。朝鮮副外相崔善姬通過聲明強調，特朗普的言論有可能會使美朝關係回到兩年前緊張時期。

崔善姬說，“如果（特朗普）這是故意為之...將是非常危險的挑戰”，並稱美國總統的言論引發關切並有損朝鮮領導人的尊嚴。她稱，“特朗普這些言論如果只是一時失言便罷，倘若是故意針對朝鮮的有計畫挑釁，則另當別論。”崔善姬揚言道，“如果在當前這樣的關鍵時刻再次使用這種會助長對抗氣氛的語言和表達方式，那就真是老糊塗在犯糊塗了。”另對特朗普提出不排除對朝鮮動武的發言內容，朝鮮人民軍總參謀長樸正天也回應稱，“我明確表態，如果美國針對朝鮮使用任何武力，朝鮮也將在相應水平上迅速採取應對行動。”他強調：“使用本國武力並不僅僅是美國的特權。”

此外，朝中社在4號再次發布了金正恩騎着白馬登白頭山的照片。分析認為，金正恩模彷祖父金日成或志在表達抗美的決心，並預告明年不再聚焦峰會外交，而是展現國力，亦有可能全面靠攏中國。此行是為了警告美國，若不在年底前讓步，重啟無核化談判，明年將走強硬軍事路線，如重啟洲際彈道導彈試射或核試驗。另據韓聯社消息，韓國總統府青瓦台發言人高旼廷7日在例行記者會上介紹稱，文在寅總統在當天上午11時起與特朗普通電話，雙方就推動韓半島和平進程取得進展的方案交換意見。通話持續30分鐘。

高旼廷稱，兩位領導人一致認為近來韓半島形勢嚴峻，為促使朝美無核化談判儘快取得進展，需要維持對話動力。韓美領導人還就近期內雙方繼續協商的必要性達成共識，並商定根據情況隨時通話。據韓方官員透露，韓美領導人在電話中沒有談及《韓日軍事情報保護協定》和韓美防衛費分擔談判事宜。而此次是韓美領導人自5月8日後，時隔7個月再次通電話，也是文在寅任總統後第22次與特朗普通話。