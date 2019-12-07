美伊交換囚犯 華裔美籍學者獲釋 特朗普感謝伊朗

因間諜罪名被羈押在伊朗3年的華裔美籍學者王夕越獲釋。

在美國與伊朗相互交換囚犯後，美國總統特朗普周六對伊朗表示“感謝”。此前特朗普和伊朗方面都表示，因間諜罪名被羈押在伊朗3年的華裔美籍學者王夕越已獲釋，美方也相應釋放一名被監禁的伊朗人蘇雷曼尼。

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法新社消息，特朗普周六發推說，感謝伊朗“進行了正確的談判”。特朗普說，“我們是可以一起達成一項協議的”。特朗普並發表聲明，指王夕越正返回美國，感謝瑞士在與伊朗的談判中提供協助。而伊朗外長紮里夫也表示，“伊朗蘇雷曼尼教授和王夕越即將和他們的家人團聚令人欣慰”。他並感謝參與換囚計畫的各方，特別是瑞士政府的幫助。

此前白宮發表聲明稱，特朗普感謝瑞士政府在爭取王夕越獲釋中提供的協助。特朗普說：“對我國政府來說，爭取被逮捕的美國人獲釋是至關重要的事，因此我們將繼續努力，把所有我們在海外被不當監禁的公民帶回家來。”

王夕越是美國普林斯頓大學博士生，他2016年前往伊朗進行論文研究，卻遭德黑蘭當局拘留。伊朗指控他“假借研究之名從事間諜活動”，但王夕越的家人與普林斯頓大學都否認這項指控。

王夕越隨後於2017年被伊朗法院判決間諜罪名成立，處10年有期徒刑。

蘇雷曼尼是一名幹細胞專家。他2018年10月在芝加哥機場被捕，罪名是企圖將生物材料帶到伊朗，違反美國針對伊朗核子計畫實施的制裁。

