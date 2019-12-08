“愛國”團體集會將選敗怨氣向記者發泄大公TVB未倖免

香港7日有人組織“愛國護港集會”，他們多人高舉五星紅旗並操普通話，對最近保皇黨等建制派候選人大敗區議會選舉表示不滿，認為香港政府主辦的選舉有諸多不平情況，要求政府就區選重新點票及調查選舉舞弊，根據網媒立場新聞報道，參加集會人士包括警員和他們的家屬，集會期間有人包圍及謾罵記者是“黑記”，有人甚至推撞記者。受到騷擾的記者包括來自大公報、TVB（無線電視）以及香港01等支持建制的傳媒。

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集會的目的雖然是要為建制派吃敗仗平反，但集會人士對記者亦肆情發泄不滿，除了稱呼記者為“黑警”之外，還有“暴徒”和“曱甴（蟑螂）”等侮辱性字眼，人群中也有有高舉“我們討厭假新聞”的字句。

早前區議會選舉建制派崩盤慘敗，由上屆的325席跌至今屆僅59席。但卻有愛國人士不服輸，在灣仔港灣道花園發起“愛國護港集會”。

據網媒端傳媒在其面書網頁的報道指出，在集會現場，有集會人士推撞並趕走多名記者和攝影記者，指他們不要“黑記”。其中，端傳媒攝影記者被20名左右集會人士包圍，集會人士部分說普通話，部分說廣東話，他們要求攝影記者交出相機和手機讓他們查看相片，攝影記者要求大會主辦方調停，遭集會人士推撞和趕走；大會糾察其後趕至，向端傳媒攝影記者致歉。

據香港電台報道，有一名浸會大學的學生記者，被集會人士推撞和拉扯，一名中年男子從後踢向學生記者的腿部，之後自己失平衝跌倒。被踢的學生記者走出集會現場，多人尾隨指罵他，有警員到場調停，勸籲他們返回集會，學生記者其後離開現場。

港台的報道指，集會期間，多間傳媒機構的記者被部分人士包圍及指罵，當中包括無線電視、香港01及大公報攝影記者，有人情緒激動及質問“記者大曬呀（有啥了不起）”，需要由在場其他人士上前勸止，並協助記者離開現場。被踢的學生記者走出集會現場，多人尾隨指罵他，有警員到場調停，勸籲他們返回集會，學生記者其後離開現場。

香港01新聞證實，集會期間一名男子被包圍，香港01一名男記者上前採訪時亦被圍堵，該記者出示記者證後仍被指是同黨及假記者，並被數名人士推撞，另一名攝影記者同樣被包圍。

無線新聞則有一名女記者被包圍，即使她向在場人士展示記者證，仍被稱呼“黑記”，在她身後高舉“我們討厭假新聞”等字句。最終，集會負責人稱認識該名記者，表示是一場誤會。

集會人士在集會開始前高唱國歌，大部份人均手持五星紅旗及寫有“黑色恐怖 暴徒參政”、“支持公平競爭 反對選舉舞弊”等的標語。早前參選區議會薄扶林選區落敗的民主思路姚潔凝上台發言，她早前發起薄扶林道清除路障行動，聚集近300人成功清除香港大學附近的路障。她稱12月9日可能又有示威者發起三罷並於各區堵路，呼籲當區居民如見到有人用雜物堵路或阻礙港鐵運作就要用手機拍下及報警。

經常發表支持政府言論的茶餐廳老闆、面書專頁“華記正能量”版主楊官華亦上台發言，他希望香港市民支持警察，並希望各位“正常人”要擔當“驅魔人”，能好好教導自己的子女，去除他們腦中的“黃絲毒”。所謂“黃絲”，即形容支持民主的港人，而“藍絲”是所謂愛中國愛香港、支持警察的人士。