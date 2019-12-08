澳門拒港美商會主席會長入境還要他們簽“自願不入境”書

香港美商會會長約瑟芙（中）與會長葛瑞福斯（左）兩人被澳門拒絕入境，還要簽下“自願不入境”書。圖右為美國駐港澳總領事史墨客（Han

香港美商會會長約瑟芙（中）與會長葛瑞福斯（左）兩人被澳門拒絕入境，還要簽下“自願不入境”書。圖右為美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）

澳門臨近回歸20周年，為了維穩及準備國家領導人之可能蒞臨主持回歸慶祝典禮，邊防進入草木皆兵狀態，香港美國商會的主席和會長兩人7日入境時竟被邊防拒絕，還要逼他們在“自願不入境”文件上簽名。在港美國商會表示對事件感到困惑，並希望只是對近期事件的“過度反應”。

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本月19日是澳門回歸20周年日子兼新任特首賀一誠就職典禮，有指國家領導人將會出席儀式，但詳情未公布。過往每到回歸紀念日，澳門都會加大拒絕一些港人入境，出入境部門多數引用內部保安綱要法，指當時人“對內部保安的穩定構成威脅”。

美商會事後發表聲明指出，12月7日星期六，香港美商會主席葛瑞福斯（Robert Grieves）以及會長約瑟芙（Tara Joseph）為了出席每年一度澳門美商會的舞會，前往澳門，當時兩人被拒入境。

葛瑞福斯和約瑟芙兩人未獲解釋為何未能入境，數個小時之後，他們在簽了一份聲明聲稱他們自願不入境澳門之後，獲得放行返回香港，期間未遇上困難。

商會的聲明指出，我們對事情有如此的發展感到困惑，因這畢竟只是一場社交活動，慶祝澳門的美國商會的年度聚會。

除此之外，美國商會只是一個商業組織，而且過去一直支持大灣區的發展。聲明最後表示，我們希望這只是目前狀況的一個過度反應，又希望國際商業能有建設性的向前邁進。

據了解，香港美國商會今年10月曾對其會員進行調查，發現61%的受訪會員企業受困於示威帶來的緊張局勢，更有24%打算縮減或離開香港市場，主要打算遷往新加坡。當時商會長約瑟芙曾指是次調查結果是一個“警號”，反映目前是停止暴力及重整社會的重要時刻。