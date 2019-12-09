反退休改革罷工第五天巴黎陷黑色星期一 歐盟消息看好馬克龍

12月9日星期一，法國反對政府改革退休制度的罷工群體繼續活動，巴黎公交和法國各地鐵路出行嚴重受阻，政府預計將在明天公布改革計畫全部內容，希望通過對話，平息反對的聲音。

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今天早上在低溫，大雨，公交系統罷工等各種因素的夾攻之下，法蘭西島大區整體進入了黑色星期一的困難出行模式，大區出現大約620公里的車輛堵塞，而這僅僅是早上8點30分時的數字。法國國營鐵路公司聲明確保15%到20%的車次正常，巴黎大眾公交公司則宣布在16條地鐵線當中，9條線均關閉，剩下的運行的線路嚴重受到干擾，人滿為患。公交車方面，25個主要公交車車站當中的7個被罷工群體封鎖，只有三分之一的公交車正常運行 ，卻又因為下雨，路面濕滑，出行車輛眾多而堵在路上。蒙帕納斯火車站，巴黎里昂火車站等大型集火車，汽車，地鐵，公交中轉站於一身的運輸中心前，排滿了出行受挫的人群。除了呼籲人們盡量減少出行，像來巴黎考試或者不能進行遠程工作的辦公族，政府臨時允許網約車在公交與出租車車道上行駛，以減少重大堵塞，但僅限於從外省前往巴黎的路段，在巴黎市內，仍舊不允許其他車輛擠占公交車與出租車專用車道。

繼12月5日全國約80萬人的大遊行之後，罷工群體呼籲將上述的堵塞運動持續完整個12月，這對月底即將出行，度聖誕假期和元旦假期的人來說，是重重一擊。在法新社的隨機採訪中，人們大多表示理解罷工者的訴求，並認為罷工是一項權利，但同時指出，自己的正常生活與出行的確受到了綁架。

周一下午，負責退休事務的高級代表讓-保羅-德勒瓦耶與團結部部長比欽將接見社會代表，試圖對從今年9月發起的調停對話做一個總結。在此基礎上，本周三，總理菲利普將宣布退休制度改革計畫的全版內容，希望細節的公布能使反對的聲音鎮定下來。負責交通運輸的國務秘書讓-巴蒂斯特-傑巴里周一譴責在野黨對政府退休改革方針的“錯誤解讀和別有用心的輿論操控”。周一，歐盟新任統一市場與數碼事務委員特里-布列頓置評稱，法國有必要對退休制度進行改革，稱“歐委會認為歐洲大陸整體都需要進行改革，尤其是退休制度，新的制度需要考慮到人們的平均壽命預期，以及平衡各種特殊退休制度之間的差異”。這位法國人表示，“在布魯塞爾，總統馬克龍的聲望很高，歐洲的統治者們認為，馬克龍已經開始深入改革法國，並對他接下來的改革措施充滿信心。但工會等群體並不買賬，他們宣布，除了周二預定的罷工，已經再考慮是否要在周四再舉行一場新的罷工。法國國營鐵路公司的法國總工會處認為，“衝突強度越強，衝突時間就會越短，不希望陣線拉得太長，但一切取決於政府”。