國民黨指控立法院長蘇嘉全是「卡神的門神」協調各政府部門補助楊蕙如

「卡神」楊蕙如收買操作網軍在關西機場事件中為謝長廷護航間接導致台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺事件愈演愈烈。繼查出楊蕙如的公司在蔡英文執政後大量獲得政府機關及國營事業補助後，國民黨立院黨團今天再度開記者會，指控立法院長蘇嘉全是「卡神的門神」，透過辦公室主任張嘉玲在立法院開了七次協調會，協助施壓政府機關和國營事業，讓楊蕙如的公司取得大量補助，最後得以豢養網軍造孽。蘇嘉全辦公室則說，這是惡意栽贓抹黑。

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台北市議員游淑慧在記者會中指出，2016年立法院開過多場協調會，函請經濟部要求國營事業出錢贊助2017國際女子網球大賽台灣公開賽(WTA)，當時經濟部次長楊偉甫曾表示，立委辦公室與院長辦公室都要求國營事業與公股主導的公司出錢贊助。游淑惠說，「立委辦公室」就是謝長廷子弟兵，高雄市立委管碧玲的辦公室；「院長辦公室」就是立法院長蘇嘉全的辦公室。她質疑，蘇嘉全是楊蕙如易始公司的「門神」。

游淑慧指楊蕙如有個「閨蜜喬事團」，她的兩個閨蜜，一位是日前剛被台北市長柯文哲辦公室主任楊璧如公開點名經常向市府索取補助款的民進黨前台北市議員顏聖冠，另一位就是蘇嘉全辦公室主任張嘉玲。

游淑惠說，張嘉玲曾任謝長廷辦公室發言人，目前是立法院長蘇嘉全辦公室主任，協調會當然不會由院長親自主持，而是由張嘉玲代表蘇嘉全主持七次。游淑慧指控，連泛公股事業都被要求給予補助，究竟是這項活動真的很棒，還是靠山太大？

數據顯示，楊蕙如的易始公司，2016至2018兩年間，在中央和地方政府共取得補助款將近新台幣一億元。

國民黨立委柯志恩質疑，楊蕙如的公司向中央領取的補助款，在2016年馬英九執政時，給予補助金額占申請款項的10%，2017年佔19%，2018年佔30%。也就是說在民進黨執政後大幅增加，連交通部觀光局、台灣煙酒公司、台灣銀行等都要給予補助，她要求國營企業都要說清楚，講明白。

蘇嘉全辦公室發表聲明說，張嘉玲確實協助這項國際女子網球比賽台灣公開賽的主辦單位與相關政府單位建立對話管道，並請各單位進行評估後秉公處理，希望未來能看到更多大型國際體育賽事在台灣舉辦，現在因網軍事件蒙塵，原本美事一樁卻遭到惡意曲解變調。

另國民黨團透露，有情資顯示，楊蕙如可能出國避風頭，甚至在海外繼續操縱網軍，呼籲檢調單位限制楊蕙如出境，並且立即羈押，要求她轉污點證人。國民黨立委也要求以蘇嘉全為首，所有113位立委都簽署網軍IP自清的切結書，啟動第三方外部調查機制，清查網軍到底躲在哪一位立委的辦公室。