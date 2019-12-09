日本密切關注朝鮮“重大試驗成功”

日本官房長官在日本時間9日的記者會見中，就朝鮮宣布“在西北部的東倉里所進行的極其重大的試驗取得了成功”表示，對此不加以評論，然後他指出：將和美國等緊密合作，全力收集必要的情報，並進行分析和警戒監視。

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在談及這一事件對美朝圍繞朝鮮非核化的交涉時菅義偉指出：重要的是，完全而且迅速地履行面向朝鮮半島完全無核化的美朝兩首腦的共識。我們將繼續推進美朝的進程。

朝鮮方面8日表示，“7日下午在西海衛星發射場進行了一次非常重大的試驗”，“這次試驗對再次改變戰略地位起到重要作用，並獲得了成功”。

日本《東洋經濟》ONLINE9日指出:這可能是新型的用固體燃料所進行的洲際導彈試驗,這一發射場,在去年作為導彈實驗凍結的聲明的一環已被閉鎖.

東倉里發射場設有衛星發射場和發動機試驗場的，2012年4月，曾在這裡進行了“火星-13型”洲際導彈發射，朝鮮還在這裡於2012年4月13日首次發射銀河3號運載火箭，火箭在空中解體，墜入黃海。2012年12月12日第二次發射，獲得成功。朝鮮國家宇宙開發局於2016年2月7日早上9點還在這裡通過“光明星”運載火箭發射升空一顆地球觀測衛星“光明星4號。根據朝鮮官方媒體的報道，衛星在發射9分46秒後順利進入軌道，這次發射“完全成功”。

東倉里是朝鮮的核武器、導彈設施基地的，金正恩與文在寅於2018年9月19日舉行首腦會談後共同簽署的平壤共同宣言中表示：“在有關國家專家的參觀下，將永久廢棄東倉里發動機試驗場和導彈發射台。”對此，文在寅總統評價說：“邁出了相當重要的大步。”