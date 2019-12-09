歐盟外長會議批准啟動歐盟版馬尼次基法 制裁侵犯人權

歐盟新任外交和安全政策高級代表波萊爾周一表示，歐盟將啟動制裁侵犯人權者的法令，以對全球範圍內嚴重侵犯人權者實施制裁。有關的建議將提交明年初歐盟外長會議討論。另據中國媒體報道，中國國家主席習近平打電話給新歐洲理事會主席，希望儘快達成投資協議。

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在12月10日世界人權日前夕，歐盟成員國外長周一齊聚布魯塞爾召開會議，歐盟新任外交和安全政策高級代表波萊爾首次主持會議。他表示，歐盟外交部長會議通過制裁侵犯人權者立法，即歐盟版的馬尼次基法。他表示，周一歐盟外長會議一致通過啟動制裁侵犯人權者的法令。

歐盟已經對違反人權者採取制裁行動，如對烏克蘭，敘利亞及伊朗衝突中的違反人權者，採取禁止個人入境歐盟，或凍結其在歐盟境內的資產等。波萊爾表示，新的立法將強化擴大制裁。

波萊爾在會後記者會強調，歐盟需要團結、需要有合作夥伴、也需要在現實世界中採取行動。他表示，在一些成員國要求下，歐盟外長會議同意啟動一項關與全球性制裁的籌備工作，以應對嚴重侵犯人權者的行為，這類似歐盟版本的馬尼次基法（Magnitsky Act）。

馬尼次基法源自美國在2012年獲跨黨派支持通過，最初目的在懲罰導致俄羅斯稅務顧問馬尼次基（Sergei Magnitsky）等死於莫斯科獄中的普京政權官員。美國此後使用此法制裁侵犯人權者，禁止入境，並將他們的美國資產交給聯邦政府。

歐盟外長們周一批准啟動制裁侵犯人權者的法令，後續還待走完立法程序。

荷蘭外交部長布洛克在其推特發文，歐盟在12月10日世界人權日前夕同意制定其人權制裁法令，這發出了強烈的訊號；歐洲議會議員維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）則表示，歐盟需要有能力懲罰侵犯人權者，歡迎歐盟在馬尼次基法案上取得進展，這是歐洲議會長期以來一直追求的目標。

據《中央社》報道，近年來中國因迫害新疆維吾爾族人及侵犯香港自由人權，國際上制裁聲浪漸高，除美國外，荷蘭國會近期率歐盟之先，通過要求荷蘭政府必須在2020年1月31日前實施其荷蘭版本的馬尼次基法。被制裁者未來將被禁止入境荷蘭，並且凍結他們的資產。

另據中國國營電視台周一報導，中國國家主席習近平告訴新任歐洲理事會主席米歇爾，北京希望儘快與歐盟達成投資協議。

習近平和米歇爾在電話談話時做了以上表示。

習近平說，中國希望與歐盟加強關係。中國和歐盟一直在談判一項改善市場准入的投資協議。