美國要求安理會討論朝鮮近期導彈試射

美國周一要求聯合國安理會本周舉行會議，討論朝鮮近期連續試射導彈挑釁升級。而朝鮮周一反駁美國總統特朗普針對朝鮮發表的言論稱“我們已無畏失去什麼”。安理會將在周三舉行朝鮮問題會議。

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法新社消息，美國國務院發言人周一表示，鑒於朝鮮半島最新局勢，12月擔任安理會主席的美國希望本周召開安理會會議，討論朝鮮最新局勢。美國官員表示，美國國務院指示駐聯合國的美國使節團，提議安理會在本周開會討論朝鮮問題，包括檢視朝鮮半島近期發展，及最近的導彈試射。不過，美國周一拒絕就朝鮮侵犯人權舉行安理會會議。安理會15個成員國之中有8國支持周二舉行有關的會議。但最終決定取決於美國。

朝鮮和美國的關係近期愈趨緊張。朝鮮領導人金正恩設定年底為限期，要求美國總統特朗普在無核化會談上採取更為靈活的態度。 朝鮮駐聯合國代表周六表示，在雙方的談判桌上已沒有無核化，無需再舉行會談。特朗普周日回應，告誡金正恩如果採取敵對方式將失去一切。特朗普並指朝鮮必須履行承諾，實現無核化。

據朝鮮中央通信社周一報導，朝鮮亞太和平委員會委員長金英哲周一反駁特朗普針對朝鮮發表的上述言論。金英哲強調，“特朗普對朝鮮所知太少，我們已無畏失去什麼”。

朝鮮此前宣布，7日在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射基地進行了“重大試驗”。專家分析，朝鮮可能準備發射洲際彈道導彈或人造衛星。

金英哲並表示，在目前美國對朝鮮採取強硬制裁的情況下，朝鮮已無畏失去，只能走向既定的道路。金英哲認為，特朗普的言論令人失望，可見其內心非常焦急。他並且暗示，如果談判逾越年底時限，朝鮮只能走新的道路，並可能採取讓特朗普感到“吃驚”的敵對行為。

金英哲並指出，如果美方繼續照此行動，朝鮮領導人金正恩對特朗普的看法也會發生改變。金正恩針對美國總統尚未有過任何刺激性言辭。

金英哲認為，拖延時間絕非明智之舉，美國如沒有勇氣和智慧，就只能對流逝的時間和不斷擴大的安全威脅感到束手無策。