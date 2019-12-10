反退休改革：法國工會將發起兩次罷工抗議

法國工會周二再次發起全國性抗議示威，反對政府的國家退休制度改革。法國內政部公布，估計有33萬9千人參加示威，其中巴黎有3萬1千人上街。法新社稱，在總理菲利普將於今天宣布退休改革細則前的這場示威，比12月5日80萬人上街的規模有所縮減。不過預計今明兩天“公共交通癱瘓”狀況難以改觀。 法國各大工會宣布，將在本月12日及17日再次發起全國性大抗議行動。

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法國內政部周二晚間宣布，參加周二抗議示威的人數約為33萬9千人，在巴黎有大約3萬人上街。上周四工會發起的首場抗議，全法有80多萬人上街，巴黎有6萬5千人參加抗議。不過，工會方面稱，周二全法有88萬人上街抗議，其中在巴黎有18萬人遊行。雖然此次官方公布抗議人數不及上次示威總人數的一半，但交通系統人士積極參加，公共交通依然受到重大影響。

法國鐵路總公司周二表示，周三的公共交通仍將嚴重受阻。僅有四分之一高速鐵路運行，巴黎仍有10條地鐵線路完全關閉。巴黎大眾運輸公司已經預期，周四的公共交通也將嚴重受阻。

自上周四開始的反對退休制度改革的全國罷工，已導致交通癱瘓。總統馬克龍周一與工會領袖開會，但沒有突破。今晚，總理菲利普將公布退休改革詳情。

法國4大工會剛剛宣布，將在本月12日及17日連續發起全國性大罷工行動。

法國9日再次爆發全國跨行業大罷工，反對政府進行退休制度改革，首都巴黎交通幾乎完全癱瘓，其他多個城市交通也受到影響。