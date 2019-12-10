彈劾特朗普 民主黨公布濫權和妨礙國會調查兩大罪名

美國國會眾議院司法委員會主席納德勒周二公布針對總統特朗普的兩項彈劾罪名，包括濫權和妨礙國會調查。法新社稱，如果彈劾條款在聖誕節前獲得民主黨佔多數的眾議院全院表決通過，特朗普將成為史上第3位在國會遭指控的美國總統。

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不過，法新社的消息說，特朗普可能不會被彈劾下台。在民主黨掌控的眾議院幾乎確定會表決通過彈劾條款後，由共和黨掌控的參議院將接手審判，參院審判可能會在明年一月展開。一般來說，特朗普會依仗共和黨掌控的參院避免遭到彈劾。然而，眾院如果通過對特朗普的彈劾條款，將影響到特朗普尋求連任。而民主黨人亟待重新奪回白宮寶座。

特朗普周二就民主黨公布的兩項彈劾罪名表示，這些指控是“可笑的”，並再次指責這是一場“獵巫”遊戲。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）表示，共和黨籍的特朗普“認為自己凌駕於法律之上”，“我們必須明確表明，即使是美國總統也一樣，沒有任何人凌駕於法律之上。”納德勒在記者會上表示，特朗普危及美國憲法、破壞2020年大選的誠信以及危害國家安全。

針對特朗普涉嫌施壓烏克蘭，要求調查2020年大選的民主黨政敵、前副總統拜登，民主黨人自從9月24日起展開彈劾調查。民主黨人指控特朗普，扣下國會已通過的對烏克蘭安全援款，並拿可能在白宮舉行會晤來誘使烏克蘭總統澤倫斯基對拜登展開調查，構成濫權。

民主黨人的指控也聚焦在特朗普致力阻撓國會針對其行徑展開全面調查，民主黨人認為，此舉侵害國會監督行政部門的憲法明定權力。

眾院議長佩洛西說，預期司法委員會會在未來幾天表決建議對特朗普提出的正式彈劾指控，而眾議院全院在聖誕前進行表決。

