美國加強制裁緬甸軍方領袖 昂山素季將在國際法院為緬甸軍方辯護

美國周二宣布加強對緬甸軍政權制裁，將包括緬甸國防軍總司令敏昂來在內的4位軍事領袖列入黑名單；而緬甸國務資政昂山素季周三將在海牙國際法院為緬甸被指控種族滅絕作出申辯。聯合國秘書長表示，種族滅絕受害者所應享有的正義經常得不到伸張。

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美國財政部周二公布制裁決定，除緬甸國防軍總司令敏昂來外，其他3個被列入黑名單的將領分別是副總司令梭溫及兩個輕步兵師的指揮官。美國指他們侵犯羅興亞人及其他少數族裔的人權。

上述4人在7月已被禁止入境美國。新的制裁將凍結他們在美國的資產，禁止美國人和他們做生意。

外交界和分析家表示，敏昂來可能參加明年的選舉，角逐總統職位。此次受到制裁，可能打擊他的政治前途。臉書Facebook去年8月已移除敏昂來的網頁，使他失去與公眾溝通的主要渠道。

另據法新社報道，緬甸國務資政昂山素季周三將在海牙國際法院為緬甸被指控種族滅絕作出申辯。原本被視為捍衛全球人權並贏得諾貝爾和平獎的昂山素季周三出庭，卻要求為軍方的鎮壓行為辯護。

緬甸軍方在2017年對羅興亞少數族裔進行軍事鎮壓，成千上萬羅興亞人死亡，超過70萬人逃往鄰國孟加拉。

而聯合國秘書長古特雷斯周二在紀念“緬懷滅絕種族罪受害者、受害者尊嚴和防止此種罪行國際日”的致辭中表示，在種族滅絕、危害人類罪、戰爭罪和族裔清洗的威脅下，種族滅絕受害者所應享有的正義經常得不到伸張。

秘書長辦公廳主任瑪麗亞·路易莎·維奧蒂代表聯合國秘書長在就這一主題舉行的一個圓桌會議上發言表示，種族滅絕仍然是“一種禍害”，它造成巨大痛苦。

她說，在這一天，我們緬懷並悼念駭人聽聞的種族滅絕罪行的受害者，鼓勵所有人思考可以做些什麼，來維護《種族滅絕公約》規定的責任。

她認為，滅絕種族罪行對受害者、社區和整個社會的破壞性影響“可能需要幾代人來克服和治癒”。她強調，防止滅絕種族的必要性不僅是道義上的，也是《公約》第一條規定的法律義務，將防止滅絕種族的責任交給每個國家。但是民間社會、宗教領袖、媒體和教師也發揮了重要作用。

她說：“在世界各地，我們看到仇外心理、種族主義、反猶太主義、反穆斯林仇恨和對基督教徒的攻擊激增，這往往受到民族主義和民粹主義意識形態的推波助瀾。”

聯合國大會在2015年指定12月9日為“緬懷滅絕種族罪受害者、受害者尊嚴和防止此種罪行國際日”。