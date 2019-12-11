《回聲報》：菲利普最終攤出退休改革牌

法國總理菲利普12月11日在法國經濟、社會及環境理事會議中公布新的退休改革方案的多項細節。然而積分、退休年齡等爭議並未達到工會期待，工會揚言將加強並延長社會動員。總理菲利普呼籲立即停止懲罰着法國乘客公交罷工活動。總理還表示，新的積分退休體制一旦實施之後，會更加便捷、實用，因有的人的擔心是技術層面的、有的人的擔憂是加有政治因素。總理還表示，在不強迫大家的情況下，我們要鼓勵法國人延後退休年限。

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主要公布內容包含，維持以參數計算年金的“積分制”、確認特休制度的退場、維持62歲退休法定年齡，並加上64歲的“平衡年齡”、2022年新制正式上路、確保教師年金不減等。然而多項內容未回應工會團體訴求，各界不滿聲浪持續，工會揚言醞釀下一波罷工與示威。

法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）回應說到，“政府嘲弄了所有人”，且不相信鐵路人員會對菲利普（Edouard Philippe）的發言感到滿意。他表示，政府企圖把退休制度個人化，要求所有人更晚退休，這是無法接受的。

法國總工會鐵路分支負責人布倫（Laurent Brun）向法新社表示，將加強罷工行動，因為積分制度並不公平。法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）則表示，64歲的退休年齡已“超出我們制定的底線”。

全國自主工會聯盟（UNSA）批評菲利普的報告並未達到人們期望。團結鐵路工會（SUD-rail）也表示失望，並將加強社會動員力度。

極右翼領袖瑪麗-勒龐（Marine Le Pen）與極左派領袖梅郎雄（Jean- Luc Melenchon）也都對政府的態度表示不滿。勒龐說，情況“極度令人憂心”；梅郎雄則表示有錢人的優勢仍在，“改革既不公平、也不公正”。

菲利普在11日的報告中首先表示：法國不曾也不會選擇 “別人怎樣我不管，我只管自己的 ”自私想法。我們試圖保留社會契約中最緊密且有力的連結。他強調改革並非戰爭，他不希望看到法國走進權力關係的邏輯，也不想要“修辭學之戰”。

改革內容的部分，“積分”的參數計算方式確定將不會改變。他表示，積分計算的方式，將會由社會各界共同制定，未來退休法案將確保這些積分不會減值，這也大家心裡最沒有普的事情。

目前的退休制度依照不同工種分為42種，新制度將參考瑞典，簡化所有現行工種分類，一律採取統一制，意即不分職業與身分，所有人的退休條件都會以“點數”方式計算，收入、特殊職業事件、工作時數、年資與工作艱困程度等都將納入計算參數。

統一制的實施將代表特殊制將走入歷史，這是新制的重要原則，菲利普強調：“帶着沉着、決心與尊重，我對工會組織說，統一制度已經來臨，而特殊制則大限已至。”

菲利普接着指出，女性將是統一制的贏家，因為新制能填補薪資落差。目前女性退休金仍是男性的一半，而且女性更常必須面臨事業中斷。為此新制中，自第一次生育後，就可獲得補充積分，積分可選擇給母親或是父親。

面對新制有利富人的質疑，菲利普指出，富人繳交的分攤金將比現行更高。而退休金的最低金額也保證訂在每月1000歐元，亦即法定最低工資的85%。

此外，針對飽受批評的退休年齡，菲利普承諾將維持62歲的法定退休年紀。但他也指出，為了年金收支平衡，並鼓勵人民增加工作年數，將採納設置退休制度高級委員會（Haut-commissaire aux retraites）的提議，在退休法定年齡之上，加設“平衡年齡”以及“獎懲制度”。預計將於2027年將：平衡年齡“設在64歲，以達到預算平衡。

曾表態支持統一制的法國民主工會聯盟秘書長貝爾傑對“平衡年齡“相當不滿，表示政府已”超出底線“，並強調這應該是制度的改革，而非參數的改革，政府不應混淆兩者。他說：”要求職工推遲退休年限，這已經超出底線了。“因此，他將與工會商討，該如何繼續這場運動。

至於新制正式上路的時間點，菲利普表示，2022年踏入職場的新人將會直接採用新制，也就是2004年誕生的這一代年青人。而已在職場的勞工，將會以1975年做分水嶺。1975年後出生的人，之後也會改用新制；1975年前出生的人將不會受到影響。

隨後，菲利普談到擔心將受新制大幅影響而大規模動員罷工的教師。他嚴正表示：“他保證教師退休金將不會損失一分錢，這樣的事情不會發生。我們會在新法中規定教師的退休金比照公務人員。”

關於醫院的照護人員，他表示，將會把夜間值班納入年金“艱困勞動”參數的計算項目，一次可以讓1/4的醫護人員提早兩年退休，或在退休前把全工漸漸轉為半工。總理還保證積分法將考慮消防人員、警察、軍人或憲兵的特殊工種，保證他們提早退休的福利。

菲利普呼籲公共企業的領導人能和工會組織進行對話，“這個讓上百萬法國人受苦的罷工應該要停止了”。根據菲利普所提時程，部長聯繫會議將於明年1月22日正式討論，隨後新制草案2月底提交國會，而2022年1月，新的權益即將上路。

最後，菲利普表示政府有決心推動這個“更強勁、更簡單、更公正”的退休制度。