比利時9歲天才男孩將大學畢業 想讀博士

比利時的一名9歲天才男孩勞倫·西蒙斯（Alexander Simons）即將從荷蘭的埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）獲得學士學位，並將繼續攻讀電氣工程博士學位。埃因霍溫理工大學是一所歐洲頂尖理工大學。勞倫·西蒙斯（Laurent Simons）正在該大學學習電氣工程，這門學科即使對於一名正常年齡的學生來說，攻讀下來都很難。

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大學教職員稱讚勞倫是“非凡的”。他即將在12月完成學士學位。

勞倫的父親亞歷山大·西蒙斯（Alexander Simons）告訴美國有線電視新聞網（CNN），勞倫在畢業後打算攻讀電氣工程博士學位的同時也攻讀醫學學位。

他的父母說，當勞倫的祖父母說他是一個天才的時候，他們還以為祖父母有些誇張，但勞倫的老師們很快就證實了祖父母的看法。

“他們（老師們）注意勞倫非常特別。”母親莉迪亞（Lydia）說。

勞倫接受了一次又一次的測驗，因為老師們力求確定出他的才能有多大。父親亞歷山大說：“他們告訴我們，他就像一塊海綿一樣。”

勞倫來自一個醫生家庭，他的父母也不明白為何自己的兒子學東西如此快。

莉迪亞有一套自己的解釋。“我在懷孕期間吃了很多魚。” 她開玩笑地說。

埃因霍溫理工大學允許勞倫比其他學生更快地完成學業。

該大學電器工程學士學位教育主任舍爾德·霍爾斯霍夫（Sjoerd Hulshof）在一份聲明中說“這並非不尋常”。

霍爾斯霍夫稱讚了勞倫，並說他“非常傑出”。他還表示，對於有很好理由要求儘快完成學業的特殊學生，可以安排一個調整過的時間表。“我們也以幾乎同樣的方式幫助那些參加頂級運動的學生。”

“勞倫是我們這裡學得最快的學生”，霍爾斯霍夫說，“他不僅具有超常智能，而且也是一個非常有同情心的男孩。”

勞倫告訴CNN，他最喜歡的學科是電氣工程，他也“打算學一點醫學”。

勞倫的才能早已引起學術界極大的關注。他已經被多所世界知名大學聯繫，至於他正在考慮去哪所大學就讀博士，他的家人還沒有透露。

“對勞倫來說，吸收知識毫無問題。”父親亞歷山大說，“我認為，聚焦點將會在於研究和運用知識發現新事物上。”

儘管勞倫顯然能比大多數人學得快，但他的父母也不想把孩子弄得很緊張。

“我們不想讓他變得太嚴肅，他可以做些他喜歡的事情。”亞歷山大說，“我們需要在‘他還是個孩子’和他的才能之間找到平衡。”

勞倫說，他喜歡和他的小狗薩米（Sammy）玩，也喜歡玩手機，就像很多青少年一樣。

但是，與大多數九歲孩子不同的是，他已經制定出自己的人生願望。